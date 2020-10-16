تفاصيل وفاة اللاعب الإماراتي سلطان سيف وابنه في حادث سير

حبيب غلوم النجم الإماراتي، أعلن اليوم، الجمعة، وفاة زوج ابنة صديقه المخرج الإماراتي محمد العامري، وحفيده، بعد تعرضهما لحادث سير.

وفاة اللاعب سلطان سيف

حبيب غلوم نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة للاعب كرة القدم سلطان سيف نجل سيف سلطان المحرزي لاعب العين وهداف العرب السابق، وزوج ابنة المخرج محمد العامري، وأعلن حبيب وفاة الراحل عن عمر ناهز 27 عامًا، ونجله عقب تعرضهما لحادث سير أليم بأبو ظبي.

حبيب غلوم ينعي زوج ابنة المخرج محمد العامري

وعلق حبيب غلوم قائلًا: "أتقدم وعائلتي بصادق العزاء والمواساة للصديق المخرج محمد العامري في وفاة زوج ابنته وحفيده إثر حادث مؤسف ونسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويرحمهما.. إنا لله وإنا إليه راجعون وأن يشفي ابنته وأطفالها ومساعدة المنزل ويطمئن قلبه والأسرتين الكريمتين بسلامتهم يارب العرش العظيم".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تدوينة الفنان الإماراتي، وتمنوا الرحمة والمغفرة للاعب كرة القدم الراحل، وابنه، وتمنوا لبقية أسرته الشفاء العاجل والصبر على ما أصابهم.

معلومات عن اللاعب الراحل

الجدير بالذكر أن اللاعب الراحل سلطان سيف قد بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي الوحدة، والذي وصل معه للفريق الأول، ثم انتقل معارًا إلى بني ياس، كما لعب لكلباء أيضًا على سبيل الإعارة، وصعد معه إلى دوري الخليج العربي.

وتوج خلال الموسم الماضي هدافًا لدوري الدرجة الثانية بعد أن قاد فريقه الفلاح إلى المركز الثاني ضمن ترتيب الدوري في نسخته الأولى وقاده للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى برفقة كاتروا لكن عدم اكتمال الشروط حال دون صعود أي فريق من دوري الدرجة الثانية للأولى هذا الموسم.

في سياق آخر، كان حبيب غلوم الفنان الإماراتي قد أقلق متابعيه على الحالة الصحية لوالدته خلال الساعات الماضية وذلك بعدما تم نقلها مرة أخرى إلى المستشفى في حالة حرجة، وطلب الدعاء من متابعيه ومحبيه، حيث كتب عبر حسابه على انستجرام: "دعواتكم لأمي الغالية في العناية المشددة تحت رحمة رب العالمين".