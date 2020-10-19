بعد إطلاق إعلانه الرسمي.. "مفقود" فيلم يسلط الضوء على مصائر المفقودين في الحرب الأهلية

مفقود هو أول فيلم روائي طويل لمخرجه بشير أبو زيد ، ويسلط الضوء على مصائر مفقودي الحرب الأهلية في لبنان، ويعلق المخرج على ذلك قائلًا: "بعد انتهاء الحرب في لبنان، بات مصير آلاف اللبنانيين مجهولًا. ودائمًا ما أغراني أن أسأل: أثناء انتظارها، كيف تتذكر الأم مفقودًا أصبح الآن في الغياب؟ آخر مرة رأته؟ ماذا قال؟ لون جواربه قبل خروجه؟ ميعاد عودته؟ كم انتظرت؟ كم من مرة ركضت إلى الباب وتوهمته راجعًا؟، مازلت أتذكر امرأة قابلتها أثناء بحثي في الفيلم، أخبرتني يومئذٍ كم أضناها الانتظار، وبأنه سهوًا يصبح من الأسهل أن يتلقى المرء خبر موت من يحب، على أن يعيش معلقًا إلى حبل الشك والانتظار".

ويحكي الفيلم قصة ساري الشاب الذي رغم مرور سنوات على اختطافه، ما استطاع أن ینسى تفاصیل المرة الأخیرة التي رأى فیھا أمه، لم ينس عيناها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبدًا. الآن، بعد سجنه بتھمة قتل صدیقه، یحاول ساري أن یثبت برائته كي یخرج ویكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا یملك الأدلة الكافیة لیثبت أنه لم یقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه، أعمق ذكرياته وهويته الحقيقية.

بشير أبو زيد مخرج وكاتب سينمائي. حصل على درجة البكالوريوس في فنون التواصل قسم الترجمة التحريرية والفورية من الجامعة الدولية اللبنانية. ثم درجة الماجستير من قسم الإخراج في جامعة غرب لندن، ومؤخرًا أسس بشير شركة إنتاج BEIRUT FILM INSTITUTE، التي تنتج أفلامًا روائية طويلة وقصيرة.

اختيرت العديد من أفلام بشير القصيرة للمشاركة في المهرجانات حيث حصلت على إشادة دولية. كلش وهو مشروع تخرجه يتناول أحداث حربية مصورة بتقنية اللقطة الواحدة لمدة 30 دقيقة، وحتى الآن نافس الفيلم وحصل على جوائز في أكثر من 15 مهرجانًا دوليًا، وعمل بشير في إنتاج الأفلام القصيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وتشمل خبرته في صناعة الأفلام مهارات الإنتاج وتصميم الإنتاج والتأليف والإخراج. ومؤخرًا أنهي بشير فيلمه القصير إدريس وهو من تأليفه، إنتاجه وإخراجه، ويُعد فيلم مفقود هو أول تجاربه الروائية الطويلة.