في عيد ميلاد فاطمة التابعي.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب

تحتفل اليوم الفنانة فاطمة التابعى بعيد ميلادها الـ 67 وهي تعتبر من جيل الثمانينيات المفضلة، والتي برغم اعتزالها وبرغم ندرة أعمالها وظهورها القليل على الشاشة إلا أن أعمالها مازالت في ذاكرة جمهورها ومحبيها.

ونرصد بعض المعلومات عن الفنان فاطمة التابعى فى التقرير التالى :

حصلت على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1978

انضمت في بداية حياتها إلى فرقة رضا الاستعراضية.

شاركت في العديد من الأعمال المسرحية منها "ملكة الفجر، بداية ونهاية، ياسين وبهية، واقدساه، و أيوب وناعسة".

وإضافة لأعمال درامية ناجحة قدمتها بالتليفزيون، منها مسلسل "الطاحونة، ورد الفلاح، شارع المواردي، على هامش السيرة، نوادر العرب، الرجل والحصا، شقة دون سقف، أيام الضحك والدموع".

قدمت للسينما أفلام مثل "محطة الأنس"، مع الفنان سعيد صالح، سمير غانم، لبلبة، و يونس شلبي، والفيلم الشهير "سعد اليتيم" مع الراحل أحمد زكي ومحمود مرسي، "ألف بوسة وبوسة"، و "تل العقارب".

برعت فاطمة، في دور الفلاحة و أحبها الجمهور في الأعمال التاريخية الدينية الناطقة باللغة العربية الفصحى، واشتهرت بها.

ومنحها الجمهور لقب فنانة الأدب، وذلك لشدة التزامها بالمعايير الفنية ورفضها تقديم أي شيء غير أخلاقي، حيث كانت معروفة بشدة التزامها بالوسط الفني.

وفي أواخر التسعينات، تزوجت من خارج الوسط الفني من مهندس معمارى وارتدت الحجاب، ثم اتخذت قرار الاعتزال في العام 1996، حتي تتفرغ لبيتها وأسرتها.