"تجاهل الاجراءات الاحترازية وحذف صور جيرارد ديبارديو بعد التعليقات السلبية"..5 مشاهد سيطرت على افتتاح "الجونة السينمائي"

انتهت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة، والتي أقيمت مساء اليوم، الجمعة بمدينة الجونة المصرية في البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، وخطف النجوم الأنظار بصورهم وإطلالاتهم، إلا أن متابعي الحفل كان لهم بعض الملاحظات عليه خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، يعتبر ثاني مهرجان يقام في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد حوالي شهر ونصف من إقامة مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ77 الذي يعد أحد أبرز المهرجانات التي أقيمت بعد جائحة كورونا، حيث واجه المهرجان المصري عدة تحديات حتى يخرج بأفضل شكل، وهو الأمر الذي وعد به القائمين على المهرجان منذ أن تم الإعلان عن موعد إقامته.

مهرجان الجونة vs مهرجان فينيسيا

لكن مع متابعة حفل الافتتاح، فكان للجمهور عدة ملاحظات خاصة بالإجراءات الاحترازية المفترض اتباعها خلال الحفل، حيث لفت الأنظار عدم الاهتمام بالتباعد الاجتماعي، الذي تم تنفيذه جيدًا في مهرجان فينيسيا، ففي المهرجان الإيطالي حرص المنظمون على ترك مقعد فارغ بين كل ضيف من الضيوف خلال حفل الافتتاح، إضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامات طوال فعاليات الافتتاح، فظهرت كيت بلانشيت على سبيل المثال ترتديها طوال الوقت سواء على السجادة الحمراء أو في مسرح الحفل.

تجاهل الإجراءات الاحترازية في افتتاح مهرجان الجونة!

بينما في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2020، فكان الزحام سيد الموقف، ولم تظهر المقاعد فارغة بين كل ضيف من الضيوف من أجل تنفيذ التباعد الاجتماعي، بل على العكس جلسوا جميعًا بجانب بعضهم البعض، وتركت مسافة صغيرة بين كل مقعدين، كذلك كان الاهتمام بارتداء الكمامة صوريًا فقط، حيث ظهر البعض في البداية حريصُا على ارتدائها والتقاط الصور التذكارية بها، ثم خلعها بعد ذلك بوقت قصير.

وقبل بدء فعاليات حفل الافتتاح انتشرت العديد من الصور والفيديوهات والتي وثقت تجاهل الحضور لارتداء الكمامة داخل المسرح، بينما مع بدء بث الحفل على الهواء مباشرة، وجدنا أن معظم الموجودين التزموا بارتداء الكمامات، والبعض الآخر لازال متجاهلها تمامًا.

حتى المكان المخصص للمصورين على السجادة الحمراء لم يتم تجهيزه بالشكل الجيد، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، بل ظهر العديد من المصورين متقاربين بشدة ومزدحمين في مكان واحد وقت التقاط الصور التذكارية.

سمير صبري يحرج مذيعة بسبب "الكمامة"

الفنان سمير صبري أيضًا كان من بين الذين علقوا على عدم ارتداء إحدى المذيعات اللاتي أجرين لقاءات مع الحضور قبل الحفل؛ للكمامة الطبية، حيث أحرج الفنان المصري، المذيعة لما جبريل قائلا: "إنتي مش لابسة كمامة ليه؟"، لكنها بررت الأمر بأنها بعيدة عن الحضور.

أزمة تكريم جيرارد ديبارديو

تكريم جيرارد ديبارديو كان من ضمن الأحداث محل الجدل خلال الفترة الماضية، بين بعض من المثقفين والنجوم المصريين، حيث أن البعض رفض فكرة تكريمه من قبل مهرجان الجونة، بسبب محاكمته بتهمة الاغتصاب، لدرجة أنه لم يكن محدد حتى اللحظات الأخيرة هل سيحضر أن سيتم تكريمه بشكل افتراضي بدون أن يأتي إلى مصر.

وفوجئ الجمهور بتواجد النجم الفرنسي في حفل افتتاح مهرجان الجونة اليوم وصعوده على المسرح لتسليمه درع التكريم، لكن لم يظهر قبلها جيرارد ديبارديو على السجادة الحمراء، مثلما يفعل كل المكرمين في الدورات السابقة أو حتى الضيوف من النجوم العالميين، ومن بينهم ستيفين سيجال ومينا مسعود، وهو ما فسره البعض بالخوف من الانتقادات التي قد تقابل وجوده.

وكالعادة حرصت الحسابات الرسمية للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، على توثيق لحظة تكريمه، ونشر صورة له، لكن بعد التعليقات السلبية، فوجئ الجمهور باختفاء الصورة، دون التأكد من أن المهرجان هو من قام بحذفها أم أن التعليقات السلبية و"الريبورتات" التي قام بها الجمهور دوت الخليج ما تسببت في ذلك.

غياب بعض نجوم الصف الأول

غياب بعض الوجوه البارزة ونجوم الصف الأول، الذين ارتبطوا بمهرجان الجونة وحرصوا على حضوره في كافة دوراته السابقة، كان أيضًا محل اهتمام من الجمهور، حيث غاب عن الحفل كل من نيللي كريم ومنى زكي ودرة وهند صبري ودينا الشربيني ومحمد رمضان وهشام ماجد وشيكو، وهنا وحلا وشقيقتهما رشا شيحة، بالإضافة إلى الفنانة نجلاء بدر ومي عمر، والفنان أحمد الفيشاوي وزوجته.

وتساءل البعض عن سبب غياب كل هؤلاء النجوم عن حفل افتتاح المهرجان في دورته الرابعة، رغم اهتمامهم بالحضور في الدورات السابقة، ومشاركة بعضهم أيضًا في الاستعراضات المقدمة خلال الحفل.