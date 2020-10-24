بعد تصدرها التريند بسبب إطلالتها المثيرة.. صور تبرز جرأة هدى الإتربي

تصدرت الفنانة هدى الإتربي، مؤشر البحث "جوجل" في مصر؛ بعد ساعات من ظهورها بإطلالة جريئة في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ارتدت هدى الإتربي فستانا شديد الجرأة، انضم إلى قائمة فساتينها الجريئة التي اعتادت الظهور بها على السجادة الحمراء أو جلسات التصوير، والتي أهلتها دائما لحصد لقب الأجرأ.

هدى الإتربي درست الحقوق بالجامعة القاهرة، قبل أن تنضم لمسرح المدرسة، وفيه شاركت في العديد من المسرحيات لشكسبير وعدة مسرحيات غنائية واستعراضي أخري.

تخرجت وقررت العمل في التمثيل فدرسته في عدة ورش داخل مصر، ثم شاركت في أفلام قصيرة تم عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016.

وكانت 2018 هي بداية ظهورها الأول علي شاشة السينما في فيلم "علي بابا" لتنطلق بعدها مسيرتها وتستطيع في وقت قصير أن تلفت الأنظار لتنضم بعدها لعدة أعمال ناجحة مثل "كلبش" و"نادي الرجال السري" ومسلسل "طلعت روحي" ومسلسل "خيانة عهد"، وكان آخرها مسلسل «الوجه الآخر» مع الفنان ماجد المصري.