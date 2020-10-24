الجونة السينمائي يفرض تباعدا صحيا صارما خلال عروض الأفلام

يفرض مهرجان الجونة السينمائي عدد من الإجراءات الصحية الصارمة خلال فعاليات دورته الرابعة والتي تقام على ساحل البحر الاحمر حتى 31 من أكتوبر الجاري.

المهرجان يقوم بتعقيم اماكن العروض بشكل مستمر ويطبق تباعدا اجتماعيا حقيقيا بين الحضور.

وتتكون لجان تحكيم المهرجان من: "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". المنتجة ماري بيير ماسيا.

ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل آسر ياسين، والمخرج أمجد أبو العلا ورودريجو سيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر.