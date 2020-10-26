“إعادة بناء التعليم”.. إصدار جديد لخالد الجرداني

مسقط ـ الوطن:

عن مؤسسة “لبان للنشر” صدر للدكتور خالد بن سالم الجرداني كتاب “إعادة بناء التعليم”، مشيرا إلى أنه “كتاب يحتاج إليه كل متعلّم، ومعلّم، وتربوي، وولي أمر، وباحث، ومسؤول عن التعليم في القطاعين العام والخاص”.

تتوزع أقسام الكتاب على خمس وحدات هي: الطالب احتياجاته وميوله، والبنية الأساسية الفلسفية، البنية التحتية المادية، المعلم ماله وما عليه، وتتناول الوحدة الخامسة المجتمع، وفي المجمل، وكما أشار المؤلف إلى أن الكتاب ينظر إلى التعليم بشكل عام “من خلال عرض كل العوامل المؤثرة على التعليم؛ بحيث يسعى إلى ما يمكن إنجازه من أجل تطوير العمل التربوي، وتجويده من خلال الفرد والأسرة والمجتمع إلى جانب المشاركة الفعّالة للمؤسسات الحكومية كالتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمؤسسات المرتبطة ببناء الفرد والمجتمع، إلى جانب القطاعات الأخرى كالقطاع الخاص الذي يفترض مشاركته الفعلية في بناء الإنسان العماني”.

يركز المؤلف على نقاط أساسية مختصرة في المحاور التي يتناولها، فيأتي الكتاب على هيئة نقاط مركزة يمكن القول الكثير تحت كل عنوان فيها، فيقدمها الجرداني دون شروحات مطولة، فضمن فلسفة التعليم يرى “أن أي مجتمع تعليمي يجب بناؤه على أسس واضحة المعالم؛ بحيث يعرف كل شخص فيه دوره، من خلال فهم واجباته تجاه كل فرد في المنظومة التعليمية، وحصوله على كل متطلباته وحقوقه. المجتمع التعليمي يشمل الطالب والمعلم ومساعديه في المدارس ومسانديه في كل مديرية تعليمية، إلى جانب المجتمع المحيط بالمدرسة والمديريات والمجتمع العماني بأكمله، والذي يشمل القطاع العام الذي أنشئ من أجل الفرد، والقطاع الخاص الذي يستمد من الفرد والمجتمع المحلي المادة الخام الخاصة به من عقول ومنشآت وأحجار وغيرها”.