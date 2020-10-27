مي عز الدين تعلن اعتزالها الظهور في البرامج بعد عام من مقاطعتها السوشيال ميديا!

مي عز الدين عادت إلى الواجهة اليوم بعد فترة من الاختفاء عن مواقع التواصل، بعد طرح بوستر مسلسلها الجديد "خيط حرير"، ولكنها أثارت القلق بسبب اعتزالها مواقع التواصل والظهور في البرامج بالتزامن مع شائعات إصابتها بفيروس كورونا.

مي عز الدين تطرح بوستر مسلسلها وتعتزل الإعلام

وعادت مي عز الدين إلى النشر عبر صفحتها بفيسبوك وانستقرام بعد فترة طويلة من الغياب عن السوشيال ميديا، وذلك بسبب الترويج لمسلسلها الجديد "خيط حرير"، ونشرت أول بوستر للمسلسل بالإضافة لمقطع تشويقي قصير، ورغم احتفال الجمهور بعودة مي عز الدين للسوشيال ميديا منذ آخر تدوينة لها في يناير الماضي، إلا أنها صدمت الجمهور بقرارات جديدة حول ظهورها الإعلامي.

ونشرت مي عز الدين عبر حسابها الشخصي رسالة إلى روابط جمهورها على مواقع التواصل، رسالة كشفت بها عن مقاطعتها مواقع التواصل وإكتفاء صفحاتها الرسمية بنشر أخبار مسلسلها فقط من خلال أحد الأشخاص المسئولين، وذكرت إنه لن يفتح رسائل صفحاتها، بالإضافة إلى إعلانها اعتزال الظهور في البرامج التلفزيونية بدون الكشف عن الأسباب.

مي عز الدين تعتزل السوشيال ميديا والبرامج

وقالت مي عز الدين في رسالتها:" دعواتكم جميعًا، أنا مبقتش تماماً بكتب فأي حسابات عامة تخصني كفنانة، حتى لو نزل عليهم حاجة الفترة الجاية ده هيكون أدمن داخل يحط بوست للصفحة عن المسلسل فقط في إنستجرام، أو غيره وغير مسموح يفتح إنبوكس ولا أي حاجة تانية، وهنا ده أكونت شخصي و معروف أني بدخل عليه كل ميت سنة مرة أصلاً... البوستات ال public فقط دوت الخليج اللي لو تحب اي صفحة عامة أو صحفي صديق تشيرها أكون سعيدة".

وتابعت:"يا رب المسلسل يعجبكم و أنا في انتظار رأيكم لأني أاعتزلت السوشال ميديا العامة من سنة، وكمان البرامج، أخترت أشوفكم دائما من خلال العمل الفني اللي بقدمه فقط، ولأخر مرة أي أكونتات عامة كانت بتاعتي فاللي متوليها الفترة القادمة أثناء عرض المسلسل أدمن صفحة تبع شركة سوشال ميديا، توكلت علي الله و يا رب يعجب كل الناس و أكون عند حسن ظنكم".

مي عز الدين تقلق الجمهور بسبب فيروس كورونا

وأقلقت مي عز الدين الجمهور بسبب قراراتها الأخيرة بمقاطعة الإعلام ومواقع التواصل، وذلك بالتزامن مع شائعات إصابتها بفيروس كورونا في مسلسلها بعد إعلان نيقولا معوض، المشارك في المسلسل، عن إصابته السابقة بالفيروس، وكان آخر ظهور إعلامي لمي عز الدين في برنامج "تعشبشاي" مع غادة عادل في 2017، وكان آخر أعمالها في مسلسل "البرنسيسة بيسة" في رمضان قبل الماضي.