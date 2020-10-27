النجوم يهنئون إليسا بعيد ميلادها الـ48 وأصالة تعايدها برسالة مؤثرة

إليسا تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ48، وتلقت عدة رسائل من زملائها الفنانين في هذه المناسبة ومنهم أصالة ومايا دياب ونوال الزغبي وياسمين صبري وغيرهم.

إليسا تحتفل بعيد ميلادها الـ48

وتلقت إليسا عدة رسائل من زملائها الفنانين في اللحظات الأولى من يوم عيد ميلادها، واحتفلوا معها بتهاني ورسائل خاصة، وعلى رأسهم الفنانة نوال الزغبي التي قالت لها:"أسعد عيد ميلاد وعقبال الـ100.. أحبك"، وكذلك مايا دياب التي هنأتها قائلة:" عقبال المية سنة من الصحة والحب.. ومية سنة نجاح لأكتر فنانة صادقة وحقيقية.. بحبك لإنك اليسا".

ياسمين صبري وهيفاء وهبي تهنئان إليسا بعيد ميلادها

وهنأت الفنانة هيفاء وهبي إليسا بعيد ميلادها وقالت:" أتمنى لكِ عيد ميلاد جميل مع صحة جيدة وسعادة وفرح.. عيد ميلاد سعيد عزيزتي"، وكذلك ياسمين صبري التي وجهت لها تهنئة وقالت:"عيد ميلاد سعيد لإليسا الجميلة.. إلى سنوات عديدة من النجاح والسعادة"، ونشر الملحن محمد رحيم رسالة خاصة إلى إليسا قال بها:" النهاردة عيد ميلاد ملكه الإحساس حبيت أكون من أول المهنئين، وبقولك كل سنة وانتي طيبة وبخير وصحة وسعادة يا أجمل الوسة، وربنا يخليكي لينا ولكل جمهورك في العالم وتمتعينا بفنك وإحساسك وربنا يحققلك كل أمنياتك".

أصالة توجه رسالة مؤثرة إلى إليسا في عيد ميلادها

واحتفلت أصالة بعيد ميلاد إليسا بطريقة خاصة ومؤثرة، ونشرت تغريدة تحدثت بها عن علاقة صداقتها بإليسا وبدايتها، وقالت:" ما تخيّلت بعمري ممكن نكون صحاب.. ولما صارت فرصة واجتمعنا ومن أول مرة صرنا أقرب الصحاب.. طيبة وطبيعية ومريحة وفهيمة وإنتقائية.. قريبة لقلبي وبطمن لما بحكي لها وبحس بيتها بيتي.. كل سنة وأنتي بخير ومتفوقة".

وردت إليسا على رسالة أصالة المؤثرة وقالت:" لطف منك صديقتي العزيزة أصالة.. روحك الصادقة دوت الخليج السبب الأساسي في محبة الناس لكِ، وأنا أحبك كثيرًا! صدقك وصداقتك لا تقدر بثمن.. شكرا جزيلاً".

إليسا تحتفل مع الجمهور بعيد ميلادها

وتلقت إليسا رسائل من قبل جمهورها وأصدقائها على حساباتها بمواقع التواصل وشاركوها الاحتفال بعيد ميلادها، والذي جاء بعد فترة قليلة من طرحها النسخة الذهبية من ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، والذي يضم عدد من أغاني مسيرتها الفنية احتفالاً بمرور 20 عام على انطلاقتها بجانب أغاني الألبوم والذي يعتبر الأخير لها مع شركة "روتانا".