نور الشيخ لـ"دوت الخليج":سعيدة لعدم عرض مسلسل "دفعة بيروت" في رمضان رغم المجازفة الكبيرة

نور الشيخ الفنانة البحرينية وإحدى بطلات مسلسل "دفعة بيروت" الذي بدأ عرضه خلال الأيام الماضية على منصة "شاهد" وحقق نجاحا ملحوظا تحدثت عن رأيها في عدم عرض المسلسل في شهر رمضان 2021، وسبب وصفها له بالمجازفة.

نور الشيخ: سعيدة بسبب عدم عرض "دفعة بيروت" في رمضان

نور الشيخ كشفت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن سعادتها بقرار عدم عرض مسلسل "دفعة بيروت" في شهر رمضان 2021، وذلك بعدما تقرر كذلك عدم عرضه في شهر رمضان الماضي نظرا للظروف الخاصة بفيروس كورونا والتي تسببت في توقف تصوير العديد من الأعمال الدرامية، فقالت: "بعدما تم الإعلان على عدم عرض مسلسل (دفعة بيروت) في رمضان 2021، وأنه سوف يعرض على منصة (شاهد) بصراحة كنت سعيدة بهذا القرار لأن العمل تم تحضيره لفترة تصل لـ9 أشهر، فلا يجب أن يعرض في شهر واحد والناس تنساه"، وأكدت نور الشيخ أن عدم عرض العمل في رمضان يعد مجازفة لكنها تؤيدها لأسباب فقالت: "بالتأكيد عدم عرض العمل في رمضان مجازفة، لكنها مجازفة إيجابية، لأن فريق عمل المسلسل حقق نجاحا في السابق بالإضافة لكون العمل نفسه يستحق المشاهدة، فلذلك اعتقد أنه قادر على أن يجذب الجمهور إليه، بل ويشترك البعض من أجل مشاهدته على (شاهد)".

نور الشيخ: عرض "دفعة بيروت" بشكل أسبوعي أعطى فرصة لظهور أبطاله

نور الشيخ أكدت كذلك أن عرض حلقات مسلسل "دفعة بيروت" كل أسبوع أعطت الفرصة لأبطاله للظهور وكذلك أن ينتظره المشاهد، خصوصا أن أحداث العمل تختلف بشكل متسارع بسبب البطولة الجماعية فقالت: "عرض حلقات (دفعة بيروت) كحلقتين أسبوعيا خلال هذه الفترة، يعطي فرصة للمسلسل للظهور وكذلك لأبطاله خصوصا أن هناك أبطال للعمل يظهرون بشكل قوي في حلقات ثم يختفون في حلقات أخرى، ليظهر نجوم آخرين، ولذلك عرض حلقتين أسبوعيا أعطت فرصة أكبر لكافة أبطال المسلسل"، ويشارك في بطولة "دفعة بيروت" مجموعة كبيرة من نجوم الخليج والعالم العربي منهم الفنانة فاطمة الصفي، حمد أشكناني، خالد الشاعر، وعلي كاكولي، ومحمود نصر، وكارلوس عازار، و نور الغندور، ومهند الحمدي، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

A post shared by (@bynooralshaikh87) on Oct 11, 2020 at 1:07pm PDT

أحدث أعمال الفنانة البحرينية نور الشيخ

نور الشيخ شاركت خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال الدرامية المهمة والتي كان أخرها مسلسل "وكأن شيئا لم يكن"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركها البطولة فيه كل من زهرة عرفات، وفهد العبدالمحسن، وهبة الدري، و محمد صفر، وخالد الشاعر، والعمل من تأليف سحاب، وإخراج حسين الحليبي، وقد شاركت كذلك نور الشيخ في مسلسل "دفعة القاهرة" الذي عرض في شهر رمضان 2019، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري.