لجين عمران تحتفل وترقص مع صديقاتها بفستان أبيض في عيد ميلادها ..بالفيديو

لجين عمران تحتفل بعيد ميلادها الـ43 بفستان أبيض وعلى وقع أغنية النجمة اللبنانية إليسا حيث نشرت صديقتها المصممة العراقية زينة زكي مقطع فيديو للإعلامية لجين عمران ظهرت فيه وهي ترقص بالفستان الأبيض بشكل مرح ومبهج وتزامن ذلك مع عيد ميلاد لجين عمران.

لجين عمران ترقص بالفستان الأبيض

ونشرت المصممة العراقية زينة زكي مقطع فيديو للإعلامية السعودية لجين عمران ظهرت بصحبة صديقاتها اللواتي ارتدين الأبيض، كذلك اطلت لجين عمران بالفستان الأبيض وبدأن يتمايلن على وقع أعنية الفنانة اليسا "هنغني كمان و كمان" بطريقة مرحة وحماسية.

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زينة زكي أرفقت الفيديو بمعايدة لصديقتها لجين عمران وعلقت على الفيديو كاتبة: “كل عام وانت رمز للحياة رمز للجمال رمز للحب يا احلى لولو ".

لجين عمران تحتفل بعيد ميلادها بعيدًا عن عائلتها

لجين عمران تتواجد حالياً في فعاليات مهرجان الجونة حيث خطفت الأنظار بإطلالاتها الأنيقة مع الكمامة التي حرصت على ارتدائها في خطوة منها اتقاء من فيروس كورونا، فيما أعربت عن حزنها لعدم احتفالها هذا العام مع أسرتها بشكل طبيعي بهذه المناسبة، بسبب الظروف الاستثنائية.

26, 2020 at 6:17am PDT

وكتبت قائلة :"في مثل هذا اليوم، من كل عام جرت العادة إني أحتفل بذكرى ميلادي في أجواء فرح وسعادة وسط لمة الأهل والأصدقاء والحبايب، لكن لكل مكان وزمان ظروف استثنائية ومختلفة ..أتمنى أن تنتهي الأزمة و تعود الحياة أجمل كما كانت سابقا".

واضافت "إن شاء الله العام القادم 2021 نتذكر إننا كنا (مضطرين) في زمن ما نلبس ماسكات لحماية صحتنا وكان في قوانين وإجراءات احترازية بسبب جائحة عالمية، بس تكون مجرد ذكرى تنذكر وما تنعاد أزمة وبإذن رحمة رب العالمين تعدي وترجع الحياة أجمل كما كانت سابقا، ونعرف قيمة الحياة الطبيعية اللي ربي منعم علينا فيها”.

لجين عمران شكرت كل من قدم تقديم لها التهاني بهذه المناسبة وتوجهت لهم بالقول :"الله يحميكم و يحمي أحبابكم، وشكرا لكل شخص بعث لي تهنئة، أحبكم".