شاهد.. برومو الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير

نشرت القناة الرسمية للمسلسل التركي ابنة السفير برومو الحلقة الـ 26 المقرر عرضها يوم الاثنين المقبل عبر تطبيق شاهد وقناة ستار التركية.

وتشهد الحلقة المقبلة أحداث نارية بعدما سقط سلطان "نسليهان اتاغول" من على الجبل اثناء محاولته التخلص من أمين.

قصة مسلسل ابنة السفير



مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير:

يعرض مسلسل ابنة السفير مدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP.