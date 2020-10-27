يحتفل اليوم 27 أكتوبر الفنان أحمد التهامي بعيد ميلاده ال 44 حيث إنه من مواليد 1976.
وقال أحمد التهامى، فى ندوة عقدت له في مقر موقع "دوت الخليج" : قررت فى بداية حياتى الفنية أن أقابل الفنان عادل امام، وبالفعل ذهبت إلى مكتبه الخاص، وظللت واقفا لساعات طويلة دون أن أطرق الباب حتى قررت أن أغادر المكان وأعود إلى منزلى، لكن الصدفة لعبت دورها وفوجئت بخروج عادل إمام من مكتبه وبمجرد مشاهدته لي أطلق صيحات طريفة قائلا: "امسكوا حرامي".
وأضاف التهامي: دخلت معه المكتب وبعد دقائق معدودة طالبني بدخول غرفته وكان موجودا المخرج رامى إمام وقال لى: "تشتغل معايا فيلمي الجديد"، وكان الفيلم بعنوان "أمير الظلام" وبالفعل وافقت على الفور وكان ذلك بداية التعارف بينى وبين الزعيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد أحمد التهامي.. لماذا وصفه عادل إمام بـ الحرامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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