في عيد ميلاد أحمد التهامي.. لماذا وصفه عادل إمام بـ الحرامي

يحتفل اليوم 27 أكتوبر الفنان أحمد التهامي بعيد ميلاده ال 44 حيث إنه من مواليد 1976.



كشف الفنان أحمد التهامى، كواليس لقائه الأول بالفنان عادل إمام الذى كان به جزء كبير من الصدفة، وكان فى السابعة عشر من عمره.

وقال أحمد التهامى، فى ندوة عقدت له في مقر موقع "دوت الخليج" : قررت فى بداية حياتى الفنية أن أقابل الفنان عادل امام، وبالفعل ذهبت إلى مكتبه الخاص، وظللت واقفا لساعات طويلة دون أن أطرق الباب حتى قررت أن أغادر المكان وأعود إلى منزلى، لكن الصدفة لعبت دورها وفوجئت بخروج عادل إمام من مكتبه وبمجرد مشاهدته لي أطلق صيحات طريفة قائلا: "امسكوا حرامي".