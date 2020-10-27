جمعية هواة العود تحتفي بيوم الشباب العماني

مسقط ـ الوطن:

أقامت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالجمعية العُمانية لهواة العود أمس الأول فعالية فنية افتراضية وهي عبارة عن وصلات موسيقية وغنائية عبر حساباتها في التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة يوم الشباب العُماني الذي تحتفل به السلطنة في ال 26 من أكتوبر من كل عام، ويأتي احتفال الجمعية بهذا اليوم إيماناً منها بأهمية الشباب العُماني في كل الميادين، ومنهم هواة العزف على آلة العود ودورهم في تطوير مسيرة الموسيقى والحراك الثقافي والفني في البلاد. وقدم نخبة من أعضاء الجمعية على أوتار العود مجموعة من الفقرات، حيث قدم سالم المعولي تقاسيم عود على مقام الراست ورافقه في العزف عيسى البوسعيدي على آلة الأورج. كما قدمت أغنية وطنية (هذه بلادي) من أداء وعزف يونس العامري ورافقه عيسى البوسعيدي على آلة الأورج وتركي الهادي على آلة الايقاع وهي من كلمات الشاعر خالد المحرمي وألحان سالم المعولي، وأغنية (بلادي تغنى) أداء وعزف محمد الغفيلي ورافقه على آلة الأورج عيسى البوسعيدي، وقد قام بالتدريب والاشراف على هذه الفعالية خالد التويجري. وتحرص الجمعية العُمانية لهواة العود بوزارة الثقافة والرياضة والشباب على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تندرج ضمن خطتها السنوية لتفعيل دورها ودور أعضائها من الهواة العازفين ولتطوير مهاراتهم.