جمال سليمان يكشف قائمة أفلامه المفضلة في مهرجان الجونة

كشف الفنان جمال سليمان، عن أفضل الأفلام التي شاهدها في المهرجان الفترة الماضية، وذلك من خلال منشور على "فيسبوك".

وقال "كانت أربع أيام ممتعة في مهرجان الجونة السينمائي، جميل أن تأخذ اجازة من هذا العالم المضطرب، وتعيش مع خيال السينما، مما شاهدت أحببت ثلاثة أفلام: الرجل الذي باع ظهره.. وهو يحكي عن سوري مهاجر باع ظهره لفنان أوربي رسم عليه فيزا الشينجن وجال به في المعارض (القوة الرمزية للفيلم جريئة جدا)، بطل الفيلم يحيى مهايني كان رائعا، واستحق جائزة مهرجان فينيسيا كأفضل ممثل".

وتابع: "الفيلم الثاني الذي أعجبني 200 متر.. ويحكي عن زوج فلسطيني يعيش على بعد 200 متر عن عائلته، ويفصل بينهما جدار العزل. والفيلم الثالث ميكا من المغرب.. ويحكي عن الطفل ميكا الذي ذهب ليعمل خادم تنظيف في أحد نوادي التنس الراقية حيث يتدرب أبناء الأثرياء فأحب اللعبة وتفوق بها على أقرانه من الأطفال الأغنياء. الفيلم مؤثر وإنساني جدا".

وأضاف : "إنه تحد كبير أن تقيم مهرجانا للسينما في ظل كورونا وما فرضه من ظروف صعبة جدا. تحية للقائمين على المهرجان ولمنظميه الذي عملوا بإخلاص على إنجاحه".