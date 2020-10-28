صورة راغب علامة يحتفل برومانسية بعيد ميلاد زوجته ويتعرض للإحراج من أحلام!

راغب علامة احتفل بعيد ميلاد زوجته جيهان علامة بصورة رومانسية على حسابه بانستقرام، ووجه إليها رسالة خاصة، في الوقت الذي تعرض به لموقف محرج مع الفنانة أحلام.

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

ونشر راغب علامة صورة له برفقة زوجته جيهان علامة على حسابه بانستقرام، واحتفل معها بعيد ميلادها، وخطفا الأنظار برومانسيتهما في الصورة، والتي ظهرا بهما وهما يتجولان وسط الطبيعة، ووجه إليها رسالة رومانسية قال بها:"أسعد عيد ميلاد لشريكة حياتي.. ‎كل عام وانتي بألف خير حبيبة قلبي و شريكة حياتي وأم أولادي"، وشارك الجمهور في احتفال راغب علامة بعيد ميلاد زوجته بتعليقاتهم وتهانيهم إليها.

هل تتجدد خلافات أحلام وراغب علامة مجدداً؟

وتصدر راغب علامة تويتر لسبب آخر أيضاً، وذلك بعدما وقع في موقف محرج مع الفنانة أحلام، وذلك بعدما ردت الاخيرة على تصريحاته الأخيرة والتي قابل بها معرفته بخبر تلقيها للقاح فيروس كورونا كمتطوعة في التجارب، بوصلة ضحك على الهواء، وشكك في حقيقة تلقيها اللقاح وقال إنه لا يوجد لقاح للفيروس حتى الآن، ووصف أحلام بـ"المهضومة" حتى في خلافاتها معه سابقاً.

ولكن أحلام قابلت رد فعل راغب علامة بطريقة جدية وحادة، ونشرت تصريحاته على حسابها بتويتر، وأكدت على اللقاح والجهود المبذولة به، وقالت:" هذا موضوع حساس للغاية بلدي الإمارات أعلنت عن اكتشافها للقاح كورونا مع الصين واثبتت النتائج فعاليته الذي تعدت ٩٠ بالمئة، وإنه يرفع مستوى مناعة الجسم وقد أخذت اللقاح فعلا وحتى شيوخنا ربي يحفظهم وخط الدفاع الأول والطاقم الطبي ومواطنين الدولة والمقيمين له ونتمى لكم نوماً عميقا".

وطلبت أحلام من راغب علامة في تغريدة أخرى بالتراجع عن هذه التصريحات لأن التشكيك في اللقاح غير مقبول، وأكدت على محبتها وتقديرها له، قبل أن تكشف عن تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

راغب علامة يتمنى دويتو مع شيرين عبد الوهاب

وتحدث راغب علامة في تصريحاته الأخيرة عن استعداده للغناء مع شيرين عبد الوهاب في دويتو، وردت شيرين عليه قائلة:" ميرسي يا دنچوان الوسط الفني، إنت حلو وكلامك حلو، وأكيد الغناء جنبك هيكون شرف كبير ليا"، وتبادل راغب علامة معها الرسائل على تويتر وقال:" قدّام الناس بقولهالك.. يللا نسعدهم بأغنية تليق فينا وفيهم وأنا بحبّك جداً جداً".