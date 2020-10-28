حميد الشاعري يطرح أغنية «هلهلي» من ألبومه الجديد «أنا بابا».. فيديو

طرحت الشركة المنتجة الألبوم الجديد، الكابو حميد الشاعرى، أغنية "هلهلي"، وهي الأغنية السادسة من ألبومه "أنا بابا"، المقرر طرحه كاملاً خلال الفترة المقبلة، عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "هلهلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكساج توما، ميكس وماستر حميد الشاعرى، وتقول كلماتها: "هلهلى.. كنت عايش هلهلى، عمرى ده مش فارقلى.. أى حاجة فى أى حاجة واللى جاى مش باينلى، جيتى انتى.. يا حياة قلبى انتى، نور عنيا حبيبتى فجأة غيرتى كل حاجة لما حبك ندهلى، يا وردة.. عامله ايه النهاردة، كل يوم انتى أحلى.. والحياة بيكى تحلى، يا فله.. غيرى مين بيكى أولى، حاولوا مليون محاولة.. عنك انتى ما اتخلى، يا حلوة.. سلميلى ع الحلاوة.. والدلع والشقاوة.. ده انتى غالية غلاوة، أمانة.. سلميلى على خد وردى.. يسوى كل الدنيا عندى.. وانتى جنبى محدش قدى".

جدير بالذكر أن ألبوم حميد الشاعرى الجديد يضم 10 أغاني، تعاون فيهما عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعى ومحمد رحيم وطارق عبد الجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.