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سينمائي وسياحي.. هالة صدقي تروج لـ مهرجان الجونة

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نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام فيديو جديدا لها، ظهرت فيه من أمام البحر، وهى تروج لمهرجان الجونة السينمائي، وتدعو المواطنين لزيارة الجونة.

وكتبت معلقة على الفيديو: "مهرجان الجونة مهرجان سينمائي وسياحى.. تعالوا زوروا الجونة".

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‏‎يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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