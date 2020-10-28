وبدا أحمد داوود متألقا ببدلة حمراء اللون، فيما ظهرت علا رشدى زوجته بفستان أسود.
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وكتب معلقا على الصور:" اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي ".
وخاض أحمد داوود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، بجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.
ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.
ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد داوود رفقة علا رشدي في اليوم الخامس لـ مهرجان الجونة السينمائي.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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