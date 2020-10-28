أحمد داوود رفقة علا رشدي في اليوم الخامس لـ مهرجان الجونة السينمائي.. صور

شارك الفنان أحمد داوود جمهوره صور جديدة له، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهر فيها رفقة زوجته علا رشدي من فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي.

وبدا أحمد داوود متألقا ببدلة حمراء اللون، فيما ظهرت علا رشدى زوجته بفستان أسود.

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وكتب معلقا على الصور:" اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي ".

وخاض أحمد داوود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، بجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.