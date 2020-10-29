فيلم الغسالة يقترب من 15 مليون جنيه إيرادات

استطاع فيلم "الغسالة" أمس تحقيق ايرادات من خلال شباك التذاكر بدور العرض السينمائي بلغت 6 آلاف و22 جنيها.

بذلك ارتفع إجمالى إيرادات فيلم الغسالة ليصل 14 مليونا و901 ألف و431 جنيها، مقتربًا من 15 مليونا منذ طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحتى الآن.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.