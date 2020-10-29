ابنة فيروز تحذر من استخدام أغاني والدتها والخلافات تشتعل بين ورثة الأخوين رحباني

صدمت ريما رحباني، ابنة السيدة فيروز، الجمهور اليوم بنشرها بياناً تحذر به من استغلال أعمال والدها عاصي الرحباني وعمها منصور الرحباني بدون الحصول على موافقتها وذلك في جولة جديدة من الخلافات مع ابن عمها الموسيقار أسامة رحباني.

بيان تحذيري من زياد وريما رحباني ضد ابن عمهما!

ونشرت ريما رحباني صورة لها مع شقيقها زياد رحباني، ونشرت معها بيان منهما للتحذير من استغلال واستخدام تراث الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، وذكرا في البيان:"تحذير: إن ورثة عاصي الرحباني ممثلين بزياد عاصي الرحباني وريما عاصي الرحباني يعلنون رفضهم التام لقيام أي كان حتى ولو كان من ورثة ​منصور الرحباني​، بإعادة تسجيل أو تصوير أو تكييف أو توزيع أية أعمال فنية تعود للأخوين رحباني أو زياد الرحباني بدون موافقتهم".

الخلافات تتصاعد بين ورثة الأخوين رحباني

وتابعت ريما رحباني في البيان شديد اللهجة الذي نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل:" كما وأنهم يحذرون من منح أي أذونات أم إجازات للغير من طرف واحد، تعود لأصحاب الحقوق مجتمعين، وذلك إن في لبنان أم خارجه، ومهما كانت الوسيلة أو الإطار أو المناسبة، لذا اقتضى التوضيح"، واعتبر الجمهور البيان موجهاً في المقام الأول إلى ابن عمهما أسامة الرحباني، بعد إعادته توزيع عدة أغاني لفيروز في الفترة الأخيرة.

وهاجمت ريما رحباني ابن عمها أسامة رحباني بقسوة على مواقع التواصل بسبب إعادة توزيع أغاني فيروز وتقديمها مع مطربين آخرين، واتهمته بتشويه تراث آل رحباني وفيروز، ووصفته بالمتعجرف والمنافق، وحذرته من استغلال أغاني والدتها وقالت:"مين سمحلو ينَصّب حالو مُمثل عن الإرث الرحباني؟ ومن ثُم هيك بيكون المُمثل؟ بيشوّه الإرث بهالفظاعة العالميّة وبيشحد عليه؟ وبيمضي الميلودي بإسمو كمان؟"

ابنة فيروز تثير الجدل بسبب أعمال والدتها

وأثارت الأزمة انقسام وجدل كبير على مواقع التواصل بسبب الخلاف الكبير بين زياد وريما رحباني مع أسامة رحباني، ولا تعتبر تلك الأزمة الأولى التي تثيرها ريما رحباني في قضية تراث والدتها وسبق وأن وقعت في خلافات مع إليسا ومايا دياب بسبب إعادة تقديم أغاني فيروز في الحفلات وهو الأمر الذي ترفضه ريما رحباني.