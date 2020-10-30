فيديو البرومو الرسمي للفيلم السعودي "1 2 3 أكشن" لميساء مغربي

ميساء مغربي تستعد لطرح أحدث أعمالها السينمائية في قاعات السينما بالمملكة العربية السعودية قريبا، حيث تشارك في بطولة فيلم "1 2 3 أكشن" السعودي الذي تم طرح البرومو الرسمي له خلال الساعات الماضية.

طرح البرومو الرسمي لفيلم "1 2 3 أكشن"

"1 2 3 أكشن" يعتبر أحدث الأعمال السينمائية التي تستعد دور العرض في المملكة العربية السعودية والخليج لاستقبالها خلال الأيام القادمة، وتدور قصة الفيلم حول تفاصيل ما يحدث خلف الكاميرا وحياة فريق عمل أحد الأفلام والمعاناة الخاصة بالوجوه الشابة، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وقد أظهر البرومو الرسمي للعمل العديد من المواقف الكوميدية بين أبطاله وقد نشرت الفنانة ميساء مغربي الفيديو الدعائي الرسمي الأول للفيلم عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت: "( 3 2 1 ACTION) قريباً في سينمات السعودية والخليج".

A post shared by (@mayssamaghrebi) on Oct 24, 2020 at 11:06am PDT

المنتج خالد الراجح يهنئ صناع فيلم "1 2 3 أكشن"

"1 2 3 أكشن" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم تتقدمهم الفنانة ميساء مغربي وكذلك الفنان السعودي ماجد مطرب فواز، وزياد بن نحيت، ودايلر، وركان بن عبدالواحد، وخالد يسلم، وركان بو خالد، وفي فؤاد، ونور الدين اليوسف، والعمل من إخراج الرملي، من ناحية أخرى قدم المنتج والمؤلف السعودي خالد الراجح التهنئة لصناع العمل وذلك عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "قريبا في صالات السينما في السعودية.. بالتوفيق لصديقتي النجمه المبدعة ميساء مغربي، وصديقي الشاعر زياد بن نحيت في تجربته الاولى السينمائية وفريق العمل".

A post shared by (@khalid_alrajh) on Oct 28, 2020 at 1:46pm PDT

حقيقة إصابة ميساء مغربي بفيروس كورونا

ميساء مغربي قد أكدت في تصريحات سابقة لبرنامج " The Insider بالعربي" عن أهيمة الفيلم الجديد كتجربة سينمائية جديدة وانها كانت مرشحة لإخراج العمل لكنها أختارت أن تشارك به كممثلة فقالت: "عمل جديد ومختلف وليس من السهل أن يكون لديك هذا الكم الكبير من المواهب بعضهم يظهر أمام الكاميرا لأول مرة، لكن الجميع يسعى لتقديم عمل مميز، كان من المقرر أن أقوم بإخراج الفيلم لكن تغلبت ميساء الممثلة عن المخرجة وأنا سعيدة بالمشاركة في العمل".

ميساء مغربي تشارك كذلك في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المقام في مصر خلال هذه الأيام وقد أثيرت العديد من التساؤلات حول الفنانة المغربية بعدما تردد أنها أصيب بفيروس كورونا، أثناء تواجدها بالمهرجان، وانتشرت تلك الأنباء عقب خضوعها للفحوصات الخاصة باكتشاف الفيروس، خلال الساعات الماضية، لكن سرعان ما تم تداول نتيجة الفحص الطبي المنسوبة للنجمة المغربية، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت سلبية، لتنفي إصابتها بالفيروس.