خالد الصاوي وأبو وأروى جودة ضيوف Oh My West

تواصل شركة "طيارة" التواجد والنجاح داخل فعاليات مهرجان الجونة السينمائي؛ حيث استطاعت الشركة طبقا لتصريحات محمد البسيوني المدير التنفيذى وأحد شركائها المؤسسين أنهم استطاعوا تصوير ثلاثة برامج مع نجوم المهرجان وهي إلعب يا نجم وتم تصوير أربعة حلقات منه استضافوا فيها النجوم حسن أبو الروس ونيقولا معوض وسنثيا خليفة ومنة شلبي.

اما البرنامج الثاني فيحمل اسم اللذاذة في الإزازة واستضافت أولى حلقاته النجمين محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي في أول ظهور لهما معا بعد إعلان خطبتهم، والحلقة الثانية استضافت النجوم هند عبد الحليم وسلمى ابو ضيف، والحلقة الثالثة استضافت النجوم اسلام إبراهيم ودنيا ماهر، أما البرنامج الثالث فحمل اسم Oh My West واستضاف النجوم خالد الصاوي وأبو و أروى جودة، الحلقات تم إطلاقها على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بطيارة.

جدير بالذكر أن شركة طيارة متخصصة في إنتاج المحتوي الرقمي من أغان وإعلانات وبرامج، أسسها كل من النجمة هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف منذ عدة سنوات. وقدمت عدة إنتاجات ناجحة مثل أغنية سقفة وسنة بنودعها وبرنامج العب يا نجم والعديد من الإنتاجات الأخرى التي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.