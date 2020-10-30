برفقة خطيبها.. ديانا هشام تتألق فى أحدث ظهور لها

وعلقت ديانا هشام :"Notice the person who makes an effort to stay in your life".
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يذكر أن أحدث أعمال ديانا هشام مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.
كما تميزت ديانا هشام فى أدوارها فى مسلسل قمر هادى، مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي
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