ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهورها مع حبيبها الإنجليزي بـ المايوه|شاهد

ونشرت جنا -ابنة عمرو دياب- عدة صور أخرى عبر انستجرام، ظهرت فيها مع عدد من أصدقائها والمقربين منها، وفي صورة من هذه الصور ارتدت فيها المايوه، وظهرت مع الشاب ذاته، وعدد آخر من الأصدقاء، لكنها أيضًا لم تشر إلى حسابه ولم تفصح عن هويته.

وبتتبع حساب جنا عمرو دياب، تبين أن الشاب صاحب الصورة شخص إنجليزي الجنسية، ويُدعي «جوش ميلر اوبراين»، وهو مسيحي الديانة، يقيم في لندن، وقام بالتعليق على صورته مع «جنا» قائلًا لها بالإنجليزية: «أحبك»، لترد عليه الأخيرة: «أنا أكثر»، لتؤكد وجود علاقة حب تجمعهما.

أثارت جنا -ابنة- حالة كبيرة من الجدل قبل أيام، بنشرها صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع شاب ذي أصول أوروبية، وأشارت برمز القلب في التعليق على الصورة، لكنها لم تشر إلى الشخص ذاته، ما جعل متابعيها يتساءلون عن هوية هذا الشاب.

وكانت زينة عاشور -والدة أبناء الهضبة عمرو دياب- حرصت في يوليو الماضي، على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنتهما جانا مؤخرًا من خلال ثلاث صور نشرتها عبر حسابها على موقع انستجرام حيث نشرت صورة تجمعها معها.

وعلقت عليها بكتابة رسالة إليها بمناسبة عيد ميلادها قالت فيها: «حبيبتي كل سنة وانتي طيبة، بحبك جدًا»، وفور نشر الصورة تفاعل الكثيرون معها ومن أبرزهم دانييلا سمعان زوجة اللاعب فابريجاس.