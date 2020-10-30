وكانت زينة عاشور -والدة أبناء الهضبة عمرو دياب- حرصت في يوليو الماضي، على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنتهما جانا مؤخرًا من خلال ثلاث صور نشرتها عبر حسابها على موقع انستجرام حيث نشرت صورة تجمعها معها.
وعلقت عليها بكتابة رسالة إليها بمناسبة عيد ميلادها قالت فيها: «حبيبتي كل سنة وانتي طيبة، بحبك جدًا»، وفور نشر الصورة تفاعل الكثيرون معها ومن أبرزهم دانييلا سمعان زوجة اللاعب فابريجاس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهورها مع حبيبها الإنجليزي بـ المايوه|شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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