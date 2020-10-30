وعلق حمادة هلال قائلا: " أغنية طحن فى طحن كامله على قناتي الرسميه دلوقتى".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التليقات كالتالي:
الاغنييييه تحفه بجد يا حماده مبروووووك ان شاء الله هتكسر الدنيا - بحب اغاني - مبروك ياحماده
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ويذكر ان قال الفنان حمادة هلال، إنه يقدم الاعتذار عن أغنية "الشرع محللى أربعة"، وما أثارته من جدل، مشددًا على أنه شخص يراعى القيم الأخلاقية والاجتماعية في الفن الذى يقدمه إلى جمهوره.
وتابع:" أنا عندى ثقافة شوية ومنذ سنوات لم تحدث أعمالى أية مشاكل ..أنا بخاف على البيوت جدًا وبحترم ثقافة الأشخاص.. وأنا واحد بخاف ربنا".
وأضاف "هلال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الفنان يرحل ولن يبقى إلا الفن.
وتابع:"أنا ماشى والفن هو اللى باقى..والحمد الله أنا شلت الخطأ الذى وقع في الأغنية"، مشددًا على أن المرأة هي أمه وشقيقته وزوجته،مضيفًا:"أنا عمرى ما اروج لتعدد الزوجات وربنا يحفظ كل البيوت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حمادة هلال يروج لـ أغنيته الجديدة.. والجمهور: هتكسر الدنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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