لقاء الخميسي.. فنانة سرقت عقول متابعيها من الجونة السينمائي |شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورتين لها من الحفل الختامى لـ مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

ولاقت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها وجاءت التعليقات كالتالي:

قمر - عسوله مشاء الله - تحفة - ربنا يحفظك - تجننى

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يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.