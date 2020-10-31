وفاء وآيتن عامر وبوسي شلبي يرقصن على أغنية يوم تلات في الجونة.. فيديو

نشرت الفنانة وفاء عامر فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" برفقة شقيقتها النجمة ايتن عامر من حفل عمرو دياب الذي أقيم امس في الجونة.

وظهرت وفاء عامر في الفيديو، وهي تغني وترقص علي أنغام أغنية لعمرو دياب ثم ذهبت إلى ايتن عامر وزوجها وبوسي شلبي ليتفاعلا مع الأغنية.

ووصل الفنان عمرو دياب، الخميس الماضي، إلى مدينة الجونة، استعدادًا لإحياء حفل غنائي على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهر "دياب"، بصحبة دينا الشربيني والفنانة يسرا بإحدى اليخوت، كما ظهر عمرو دياب على أحد شواطئ الجونة، بصحبة عدد من أصدقائه.

ويُحيي عمرو دياب الحفل الذي تنظمه إحدى شركات الرعاة، بحضور عدد كبير من الفنانين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي.