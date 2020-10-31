عمرو عابد: نجاح مهرجان الجونة هذا العام مهم لصناعة السينما في مصر

تألق النجم عمرو عابد ببدلة سوداء مع كتابه عربية بالذهبي بتوقيع Maison Gamil على السجادة الحمراء في ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بالتعاون مع الستايلست ندى حسام.

واهتم عمرو عابد خلال فاعليات المهرجان بحضور عدد من الورش والأفلام وصرح عمرو عابد " أن اقامه مهرجان الجونة ونجاحه هذا العام أمر هام جدا لصناعة السينما في مصر فهو أول مهرجان يقام بشكل ضخم بعد جائحة الكورونا ونحن نفتقد مشاهدة الأفلام والتفاعل مع ردود أفعال الجمهور منذ فترة طويلة"

يذكر أن عمرو عابد شارك العام الماضي في مهرجان الجونة السينمائي بفيلم " لما بنتولد" حيث كان العرض العالمي الأول له. وأحدث أعماله مسلسل القمر أخر الدنيا وفيلم دماغ شيطان.

بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفي 2011 قدم فيلم إي.يو.سي ليقدم في انطلاقته نماذج مجتمعية شبابية، ويكشف تفاصيل حياتهم عبر السينما.

أدائه المميز وفرضه لشخصيته التمثيلية وبراعة تقمصه، خلف انطلاقته القوية وتعاونه مع كبار نجوم السينما والدراما، حيث تعاون مع النجمة لبلبلة والنجم القدير أحمد فؤاد سليم في فيلم عائلة ميكي، النجم آسر ياسين في مسلسل البلطجي وفيلم فرش وغطا، النجمة غادة عبد الرازق في مع سبق الإصرار والكابوس، ومع النجم يوسف الشريف في مسلسل اسم مؤقت، كما تعاون أيضًا مع النجم القدير يحيى الفخراني في مسلسل دهشة المقتبس من رواية الملك لير لـوليم شكسبير.

وفي 2017، شارك النجم في مسلسلي لا تطفئ الشمس الذي نافس في الموسم الرمضاني، والمسلسل الناجح ولاد تسعة، وبجانب مسلسل للحب فرصة أخيرة، شهد عام 2018 عودته السينمائية بعد غياب 5 سنوات من خلال فيلم ليل\خارجي والذي شهد تعاونه الرابع مع صديقه النجم كريم قاسم.

ومؤخرًا شارك النجم في فيلمي لما بنتولد ودماغ شيطان، واللذان لم يحدد موعد إطلاقهما بعد، كما يستعد لتحضير فيلم أوقات فراغ 2 والمقرر إطلاقه العام المقبل.