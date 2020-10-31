النجوم يحتفلون بخطوبة بشرى وقرب زواجها للمرة الثانية..بالصور والفيديو

بشرى فاجئت الجمهور بخطوبتها وسط حضور جمع كبير من زملائها النجوم الذين تواجدو في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وقدم العديد منهم التهاني للفنانة المصرية بهذه المناسبة.

شريف رمزي يهنئ الفنانة بشرى بمناسبة خطوبتها

شريف رمزي الفنان المصري احتفل بخطوبة الفنانة بشرى على سالم هيكل مدير مبيعات بإحدى الشركات عبر حسابه على "انستجرام" ووجه لكل منهما التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، وتمنى لهما التوفيق في جميع خطواتهما القادمة، كما أكد شريف رمزي كذلك على علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بخطيب الفنانة بشرى، فكتب: "ألف مليون مبروك لحبيبتي بشري و حبيبي و أخويا سالم هيكل ربنا يسعدكم يا رب"، الفنانة بشرى تفاعلت مع رسالة التهنئة التي كتبها الفنان شريف رمزي وسارعت للرد عليها فكتبت: "حبيبي وعشرة عمرنا إحنا الاتنين".

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النجوم يحتفلون بخطوبة الفنانة بشرى

بسمة الفنانة المصرية، قدمت كذلك التهنئة للفنانة بشرى بمناسبة ارتباطها حيث نشرت صورة تجمعها مع كل من بشرى وخطيبها سالم هيكل عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك للحلوين بشرى وسالم هيكل، بحبكم"، الفنان محمد جمعة وجه كذلك التهنئة للفنانة بشرى بمناسبة خطوبتها على سالم هيكل واعتبرها من أفضل المفاجآت التي حدثت في مهرجان الجونة السينمائي، فكتب محمد جمعة عبر حسابه على "انستجرام": "أحلي مفاجأة خطوبة بشرى مهرجان الجونة السينمائي"، الفنانة راندا البحيري عبرت كذلك عن سعادتها بخطوبة الفنانة بشرى وأكدت أنها لم تتمالك دموعها فكتبت عبر خاصية الأستوري على حسابها على "انستجرام": "بقالي كتير معيطتش كده، ألف مبروك، دموعي نزلت يا بشرى علي دموعك يا حبيبتي، ربنا يسعدك يارب".

بشرى تتزوج للمرة الثانية

بشرى على هامش حفل ختام مهرجان الجونة فاجئت الجمهور بعدما ظهرت باكية في حفل خطوبتها المصغر، بحضور العديد من زملائها الذين يشاركون في ختام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بشرى تردد أنها على علاقة بخطيبها سالم هيكل وهو مدير مبيعات بإحدى شركات السيارات، منذ فترة لكنها لم تكشف تفاصيل قصة حبهما، وفضلت عدم الحديث عن أي تفاصيل تخص علاقتها به في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وظهرت بشرى باكية في الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تقديم سالم هيكل لخاتم الخطوبة لها، وظهرت على الفنانة المصرية علامات التأثر بينما ساندها الفنان خالد الصاوي الذي تواجد بجوارها أثناء هذه اللحظة، كما قدم التهنئة لبشرى العديد من النجوم.

بشرى لديها ابن وابنة من زوجها السابق عمرو رسلان والذي انفصلت عنه منذ سنوات وأكدت في أكثر من لقاء لها على أن ارتباطها بزوجها السابق كان في ظروف غير مناسبة بالنسبة لها.