أخبار الفن.. أول تعليق من حمو بيكا على حكم حبسه عامين.. سر بكاء بشرى.. موقف دينا الشربينى الغريب .. أزمة أحمد ماهر

نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

أكد الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية، هو انتصار للنقابة ومجلسها وكل العاملين بالنقابة والشئون القانونية وكل أعضاء الجمعية العمومية.

علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على الحكم بـ حبسه لمدة عامين مع الشغل وتغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت الاتهامات الموجهة ضده بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة دينا الشربينى اثناء تواجدها فى حفل الفنان عمرو دياب على هامش ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقطع فيديو جديدة من حفل خطوبة الفنانة بشرى على هامش ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

كشف الفنان أحمد ماهر عدم علمه بما قضت به المحكمة ضد اصحبا المنتج "ابليكس" والذى شارك فى كممثل يقدم اعلانا عن احد المنتجات التى تساهم فى التخسيس.