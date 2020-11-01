سمية الخشاب تعود للدراما بعد غياب في مسلسل محمد رمضان الجديد "موسى"

سمية الخشاب كشفت عن مفاجأة للجمهور اليوم بتعاقدها على مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، لتعود للدراما بعد غياب سنوات.

سمية الخشاب مفاجأة مسلسل محمد رمضان الجديد

وأعلنت سمية الخشاب اليوم عن مشاركتها في بطولة مسلسل "موسى" لمحمد رمضان، ونشرت الخبر على حسابها بانستقرام وقالت:" سعيدة جدا جمهوري الحبيب اني حاكون معاكم في رمضان 2021 ومتفائلة جداً بـ(موسي) إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، ومشاركتي مع النجم محمد رمضان.. ثقة في الله نجاح.. دعواتكم لنا بالتوفيق وربنا يكرمنا جميعا ونقدر نسعدكم يا احلي واجدع جمهور في العالم ".

سمية الخشاب تعود للدراما بعد غياب

واعتبر الجمهور خبر مشاركة سمية الخشاب في مسلسل "موسى" مع محمد رمضان أبرز مفاجآت العمل إلى الآن، لكونها المرة الأولى التي يتشاركان معاً في بطولة مسلسل، وتلقت سمية التهاني من الجمهور وزملائها على عودتها للدراما وأبرزهم الفنانة نادية الجندي التي هنأتها قائلة:" مبروك ياحبيبتي ألف مبروك بالنجاح ربنا يوفقك أنتي فنانة جميلة ومجتهدة والناس بتحبك".

وتعود سمية الخشاب بالمسلسل إلى الدراما بعد غياب ما يقارب 3 سنوات، إذ كانت آخر أعمالها في مسلسل "الحلال" عام 2017، وتعتبر المرة الأولى التي تقف بها أمام محمد رمضان في عمل درامي، وعملت سمية الخشاب مع محمد رمضان من خلال فيلم "ساعة ونص"، وذلك في بدايات مسيرة محمد رمضان وبمشاركة عدد كبير من النجوم في ذلك الوقت.

مفاجآت محمد رمضان في مسلسل "موسى"

ولا تعتبر سمية الخشاب آخر مفاجآت مسلسل "موسى" لمحمد رمضان، وأعلن اليوم مشاركة الفنان صبري فواز في العمل، وذلك بعد مشاركته في عدة أعمال من قبل مع محمد رمضان مثل فيلم "قلب الأسد" و "جواب اعتقال"، ويشارك معه في الدراما لأول مرة، ومن المتوقع ان يؤكد صناع العمل مشاركة عدد من النجوم مثل سيد رجب ورياض الخولي وغيرهم وذلك بعد الإعلان عن انضمام باسم سمرة وسمية الخشاب وصبري فواز.

ونفت شيرين رضا مشاركتها في مسلسل "موسى" خلال تواجدها في مهرجان الجونة، وذلك بعدما تردد مشاركتها لأول مرة مع محمد رمضان، ولم تستبعد العمل معه رغم عدم عرض المسلسل عليها، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة، وينافس به رمضان في 2021 بعد آخر مسلسلاته "البرنس" في رمضان الماضي.