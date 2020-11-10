صور شوق الهادي تلقي نظرة الوداع على جثمان طليقها بدر الماص بعد وصوله الكويت لتشييع جنازته

شوق الهادي الفنانة الكويتية لا تزال تعيش أياما صعبة بعد رحيل طليقها بدر الماص الذي توفي خلال الأيام الماضية إثر حادث في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وصل جثمان الراحل إلى الكويت وشيعت جنازته خلال الساعات الماضية.

شوق الهادي تكشف عن انتهاء مراسم دفن بدر الماص

شوق الهادي الفنانة الكويتية نشرت عبر حسابها على "تويتر" تدوينة ودعت من خلالها طليقها الراحل بدر ماص الذي توفي نتيجة حادث مروع في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وصل جثمان الراحل إلى الكويت وشيعت جنازته وقد علقت شوق الهادي بعد انتهاء مراسم الدفن بمجموعة من الأدعية للراحل فكتبت: "يارب إنها أول ساعات لـ عبدك ( بدر خالد الماص ) في القبر، اللهم إنه ضيفك وانت خير مُضيف فتقبله قبولاً حسن وارحمه برحمتك الواسعه و أرحم وحدته وآنس وحشته وأجعل أول ليله له في القبر خير لياليه و اجعل قبره في نور لا ينقطع واجعله ضاحك مستبشر"، وكانت الفنانة الكويتية قد نشرت صورة من جنازة طليقها بدر الماص كذلك عبر حسابها على "تويتر".

شوق الهادي تلقي نظرة الوداع على الراحل بدر الماص

شوق الهادي أوضحت كذلك أنها ألقت نظرة الوداع على بدر الماص وذلك عقب وصول جثمانه إلى الكويت، وأكدت على شعورها بالراحة بعدما رأته فكتبت: "انعكاس قلبك الطيب ونقاءه وطهارته مبين على وجهك المنوّر الحمدلله (وُجوهٌ يَومئِذ مسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ مُستَبشرَة) ارتحنا بشوفتك يالغالي وعرفنا إنك رحت عند اللي ارحم منا أيدٍ مطوية ربي يجمعنا فيك بالجنه ويغفرلك ويرحمك بدر الماص"، شوق الهادي كانت قد نشرت عدة تدوينات عبر حسابها على تويتر أعلنت فيها عن وفاة طليقها فقالت: "اللهم ارحم بدر الماص واغفر له واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين.. اللهم لا اعتراض على قضائك وقدرك.. اللهم ارزقني الصبر والقوة والقدرة على تحمل ما لا طاقة لي به".

شوق الهادي تبكي بدر الماص وتعلن ندمها

شوق الهادي كشفت في تدوينتها الحزينة عن مسامحة الراحل وتمنت لو عاد بهما الزمن من أجل إصلاح كافة الأزمات التي وقعت بينهما فكتبت: "الله يرحمك يا بدر، كلنا مسامحينك.. ياريت لو يرد فيني الزمن يوم، ياريت لو كان عندك وقت أطول، ياريت لو مات كبريائي قبل ما أنت تموت.. كبريائنا قتلنا وانتصر.. هذا يومك اللهم لا اعتراض.. بس شلون اسامح نفسي؟ شلون انسى كل شعور خليتك تحس فيه؟ شلون اتعايش مع شعوري بالذنب بكل شيء خليتك تمر فيه؟.. أذينا وجرحنا بعض وايد لكن أنا مسامحتك من زمان، أنت مسامحني؟ ماعتذرتلك وقلت لك إني أدري لو الله كاتب وشفنا بعض راح انسى كل شيء صار معنا بس خذاك مني الموت".