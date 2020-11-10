اليوم وبمشاركة 25 عملا لـ 14 فنانا تشكيليا “الثقافة والرياضة والشباب” تقيم معرض “على وهج نوفمبر”

في ثقافة وفنون 10 نوفمبر,2020

مسقط ـ “الوطن” :

تقيم وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالجمعية العُمانية للفنون التشكيلية المعرض التشكيلي الافتراضي (على وهج نوفمبر) بمناسبة العيد الوطني الخمسين المجيد، حيث سيقام المعرض في السابعة والنصف من مساء اليوم عبر منصة الجمعية على الانستجرام. يهدف المعرض إلى إبراز المواهب والخبرات والتجارب الفنية في مختلف المجالات والمدارس الفنية وأيضاً تعريف المجتمع بالفنانين التشكيليين بمحافظتي البريمي والظاهرة.

يشارك في المعرض 14 فنانا وفنانة تشكيلية حيث بلغت الأعمال الفنية المشاركة (25) عملا فنيا تنوعت بين الواقعي، التجريدي، الانطباعي والتأثيري، الخط العربي والتشكيلات الحروفية بالإضافة إلى الخزف، والنحت على الرخام والخشب، تناولت فلسفة الأعمال الفنية التي تمازجت فيها ألوان الفنانين وتنوعت بين مجالات الرسم والتصوير بالألوان الزيتية، الإكريليك والمائية بالإضافة إلى الرسم بالفحم، الرصاص والباستيل وخامات البيئة، واتسمت هذه الإبداعات بالتنوع في أساليب الفنانين المشاركين حيث أبدع بعضهم في مجال التصميم الجرافيكي سواء بتشكيل فني أو تشكيلات حروفية، بالإضافة إلى الفنون الحديثة كالرسم بالقهوة.

وقال الفنان التشكيلي خليل بن سالم الكلباني” تأتي مشاركتي في معرض على وهج نوفمبر بمنحوتة خشبية بعنوان ” أن لا نسقط “، من خشب السمر العماني، والتي تمثل وتعبر عن الواقع الحالي، حيث تجسد الإنسان بطابع مجرد وهو يميل للسقوط لولا وجود العوامل المحيطة التي تدعمه وتسنده للثبات في مواجهة الحياة وتقلباتها المختلفة”

فيما قال الفنان التشكيلي إسماعيل بن حمد البلوشي ” سعيد جداً بمشاركتي بهذا المعرض، لأنه بمثابة تضامن وترابط في ظل هذه الجائحة وهذا ما مثلته منحوتتي التكوينية حيث استخدمت خشب الشريش الذي كان بمثابة تحد بالنسبة لي، فالعمل يتكون من قسمين قمت بربطهما بمادة الرزين وبهذا يمثل هذا العمل هذه الظروف المليئة بالتحدي والتي تدعونا للترابط لنرتقي بإنجازاتنا التي تساهم في بناء الوطن “.

وقالت الفنانة التشكيلية هالة بنت راشد القمشوعية “لوحاتي عبارة عن مجموعة من اللوحات المائية متنوعة المواضيع مختلفة الاساليب بعض الشيء ولكنها تخرج بمضمون واحد الا وهو اظهار جمالية وشفافية الالوان المائية، وقد بات هذا النوع من الرسم يلفت الانظار ويبهر العين ويلهم النفس ولا يقل بجماله عن بقية اللوحات الفنية الأخرى”

وقالت الفنانة التشكيلية سليمة بنت جمعة البلوشية” من منطلق شغفي في مجال الفن التشكيلي أحببت أن تكون لي بصمة بالمشاركة في العيد المجيد امتنانا لباني النهضة المباركة الحديثة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ .

تأتي إقامة مثل هذه المعارض ضمن سعي الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية لتحقيق أهدافها في رعاية الحركة التشكيلية وتعزيز قيمة التواصل والتعاون بين فناني السلطنة والمهتمين ولدعم الفنان التشكيلي العُماني ليسهم بدوره في إثراء الحركة الفنية التشكيلية في السلطنة.