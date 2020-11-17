بإطلالة صباحية.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت نوال الزغبي باطلالة صباحية رقيقة، مرتدية جاكيت باللون البيج مزركش بالورود.

وأكملت مظهرها بميك اب خفيف، مع وشاح أعلى رأسها، وتضع نظارة شمس مرفوعة، تاركة شعرها منسدلا علي كتفيها.

وعلقت نوال الزغبي علي الصورة قائلة " صباح الخير، استمتعوا بيومكم ".

و على جانب آخر، حققت أغنية " القوية " للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات : مازن ضاهر، ألحان : فضل سلیمان، توزیع : جیمی حداد، میکس و ماسترینج : محمد المقهور.