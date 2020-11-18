توم فيلتون يعقد لم شمل بين نجوم هاري بوتر

أحمد جمال أحمد

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نظم النجم توم فيلتون لم شمل جلسة لم شمل افتراضية جمعت بين ثلاثي نجوم هاري بوتر فيلتون ودانيال راتكليف وروبيرت جرينت.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من لم شمل الثلاث، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، احتفالا بمرور 19 عام على اول ظهور لهما معا على الشاشة عام 2001.

وكان قد احتفل النجم روبرت جرينت الشهير بتجسيده لشخصية رونالد ويزلي، باستقبال مولوده الأول.



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