برفقة علي قدورة وحسن شاكوش.. نور التوت يشوق جمهوره لمهرجان "كلوا راح"

شوق مؤدي المهرجانات نور التوت جمهوره ومحبيه لعمل غنائي جديد بعنوان " كلوا راح".

ونشر نور التوت صورة تجمعه بمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعلي قدورة ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق على الصورة وكتب : كلوا راح قريباً.

والجدير ذكره أن نور التوت طرح مؤخرًا أغنية "الكيف صياد" ، وهى غناء، حمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "قلب تعب والنوم مجافيه الدنيا خط وانا ماشي عليه قد الدنيا محرم بيه، هنا الرجولة بتقيد براكين، جدعان وبنفكر في الغير اللي يضايقنا راقبته تطير".