فيديو حلا الترك تتهرب من الحب في كليب "شتبي مني" وتثير الجدل بمظهرها الجديد

"شتبي مني" أحدث فيديو كليب للفنانة حلا الترك حقق نجاحا كبيرا بعد ساعات من طرحه على "يوتيوب"، كما فاجئت الفنانة البحرينية الشابة الجمهور بالشكل الجديد الذي ظهرت عليه.

نجاح كبير لحلا الترك في فيديو كليب "شتبي مني"

حلا الترك طرحت خلال الساعات الماضية أحدث فيديو كليب لها والذي حمل عنوان " شتبي مني" عبر القناة الرسمية لشركة "بلاتينوم ريكوردز" على "يوتيوب" والأغنية الجديدة من كلمات فراس الحبيب، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد، الأغنية الجديدة حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها بساعات قليلة حيث بلغ عدد مشاهدتها حتى الآن أكثر من 730 ألف مشاهدة، وتظهر الفنانة البحرينية الشابة في الكليب بشكل مغاير ومختلف عن أعمالها السابقة، مما جعل العديد من متابعيها يشيدون باللوك الجديد لحلا الترك.

حلا الترك تهرب من الحب في أحدث أعمالها الغنائية

حلا الترك تفاعلت كذلك مع متابعيها عبر حسابها على "انستجرام" وطلبت منهم الكشف عن ارائهم في الفيديو الجديد وتحديدا بعد النجاح الذي حققه، حيث علقت على مقطع من الأغنية فكتبت: "عجبكم كليب (شتبي مني)؟؟"، وتظهر حلا الترك في الكليب الجديد وهى تسعى للهروب من الحب بعد معاناتها منه فتقول كلمات الأغنية: "گلبي مَّل صدگ وخلي نفترگ وياك احچي بعد ما عندي خلگ! يلا حُب سلام وأگطع اي كلام! من عفتك و انه احوالي تمام!! ابعد عني بس كافي شويه حِس!! حُبك شي مضى ولتذكرني بي!! شتبي مني شتبي!!".

تصوير أغنية "شتبي مني" في مدينة دبي

حلا الترك قد كشفت عن كواليس تصوير فيديو كليب "شتبى مني" وذلك بعدما حلت ضيفة على برنامج "mbc trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4، حلا الترك تحدثت عن كواليس الكليب الذي تم تصويره في فندق إقامتها داخل دبي، بالإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك مؤخرًا من أجل دراستها الجامعية، ولفتت إلى أنها تعاني من حالة من التوتر كلما وقفت أمام الكاميرا، حتى الآن، وعن أجواء الكليب، أبدت حلا إعجابها به، وأكدت أن فكرته تناسبها، لأنها طريفة وتعبر عنها كفتاة تعيش حياتها بطريقتها الخاصة.

يذكر أن حلا الترك قد شوقت الجمهور مؤخرًا بالترويج لأحدث أغانيها "شتبي مني"، حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني مقطع من الأغنية وأعلنت إصدارها قريبًا، وتفاعل الجمهور معها لكنهم علقوا أيضًا على ملامح الفنانة الشابة، وأكدوا أنها باتت متغيرة عن الفترة الماضية.