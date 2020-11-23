عصام السقا : خالد في "ربع قيراط" عكس شخصيتي بـ "فرصة تانية"

كشف الفنان عصام السقا أن هناك فارقا كبيرا بين شخصية خالد فى ربع قيراط وشخصية خالد التى قدمها فى مسلسل "فرصة تانية" في رمضان الماضى مع ياسمين صبرى.

وقال عصام السقا فى ندوة "دوت الخليج" : ان شخصية خالد فى مسلسل فرصة تانية مختلفة تماما عن خالد فى "ربع قيراط" حيث اعتبر الاخير صادقا مع نفسه كثيرا ولم يكن شخصية مخادعة.

وأشار عصام الى أن "خالد" فى فرصة تانية كان يعانى من مرض نفسى حيث كان يحب فتاة وعندما اعترفت له بعدم حبها قرر ان ينتقم منها ويدمر لها حياتها لمجرد انها تركته وكانت ترغب فى الارتباط بشخص آخر افضل منهم ماديا.

وكان عصام السقا شارك في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الذى تقوم ببطولته أسماء جلال، ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، رمزى لينر، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، تامر هشام وناهد رشدى.

وقال عصام إنه يجسد دور شاب يدعى "يس" من أسرة فقيرة ويعمل فنانا داخل أحداث العمل حيث تربطه علاقة عاطفية مع نور والتي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين، وهو دور كوميدي رومانسي.

وأضاف أنه يتعرض لعدة مشاكل التي تجعل حياته رأسا على عقب من خلال الأحداث التي يشاهدها الجمهور وقت عرض المسلسل، وأنه يقدم تلك الشخصية لأول مرة على مدار مشواره الفني بلوك جديد ومختلف عليه، مشيرة الى أنه بدأ تصوير مشاهده منذ عشرة أيام.

وتابع ، أن العمل به تفاصيل كثيرة سيجعل الجمهور متشوقا لمشاهدته وقت عرضه على قناة ON خلال الفترة المقبلة، حول قصة العمل التي تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلاتهن وأحلامهن وطموحاتهن.

وأشار عصام الى أن طاقم العمل بأكمله يعمل بكل جهده حتى يخرج العمل في صورة جيدة، وأن المخرج مصطفى أبو سيف من أفضل الأشخاص الذين تعامل معه حيث ساعده في تقديم الشخصية بشكل مبهر ومختلف وأحب التعامل معه ولو عرض عليه العمل مرة أخرى سيوافق بدون تردد.

"حكايات بنات 5" تأليف نهال سماحة ومحمد عبد العزيز وماريان هانى وإشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة المنتج طارق الجناينى وبطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، رمزى لينر، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، تامر هشام وناهد رشدى.

وينتظر عصام السقا عرض فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسنى وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدوانى، والتي تدور قصته حول حالة نفسية تصيب "حسن"، الذى يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".