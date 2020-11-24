بصوت جميل وإحساس عال عمر كمال يصبّح على متابعيه

شارك نجم المهرجانات عمر كمال فيديو قصيرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في الفيديو من داخل سيارته وهو يغني ويدندن أغاني بصوته الجميل، وكان يرتدي نظارة شمسية كبيرة وسويت شيرت باللون الاصفر الزاهي.

وعلق عليها "صباح الفل"، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه وكانت تعليقاتهم له كلها ايجابية ومن أبرز تعليقاتهم:

صباح الخير من العراق- أنا اندمجت مع الاغنية والصوت والإحساس – منور يا أحلى عمر

وطرح المطرب عمر كمال أغنيته الجديدة "فى قلبى مكان" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

أغنية عمر كمال الجديدة لا تنتمي إلى نوعية أغانى المهرجانات التي اشتهر بها فى الفترة الأخيرة.

الأغنية من كلمات محمود عليان، ألحان خالد غريب، توزيع حسام سعيد، إخراج أحمد رأفت.

واحتفل عمر كمال، مؤخرا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها التريند رقم 2 على يوتيوب، ويعد مهرجان "أنتي معلمة" غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.

وكشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا والتي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته «أنتِ معلمة» الذي يجمعه بحمو بيكا.

ونشر «كمال» صورة لبوستر الأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق: «استجابة ليكم هنزل أغنية ( أنتى معلمة ) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تانى.

ومن جانب آخر رد عمر كمال على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الموسيقار هاني مهنا حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته الفنانة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.

وكتب عمر عبر حسابه على "فيس بوك" "تمت دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادى مهنا وتم التأكيد علينا.. وإحنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زى ما أي نجم راح وشارك.. وإحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا ميعاده غير بدعوة منها، وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا وهنطلع نغني من غير ما نكون مدعويين على الفرح ده".