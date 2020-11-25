صلاح عبد الله: لقب "السنّيد" أزعجني في بداياتي

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان صلاح عبد الله أن لقب الفنان "السنّيد" أزعجه في بعض الأوقات، ولكنه لم يعد كذلك بعد ذلك.

وأضاف في تصريحات صحفية : "هناك موقف أتذكره منذ سنوات طويلة انزعجت فيه من كلمة "سنّيد"، وكان ذلك أثناء تقديم مسرحية "حودة كرامة"، مع أحمد آدم والمخرج جلال الشرقاوي، وحزنت كثيرا عندما وصفوني بأني "سنّيد عظيم"، وشعرت أن الكلمة تقلل مني ولكن بعد تفكير وجدت أن كلمة "سنّيد" تأتي من السند والدعم، وبالتالي ليست عيبا.

وأكد أن العالم كله يحترم الممثل الثاني والثالث ولا يقيس الفن بالحجم والبطولة، ومع الوقت وجدت الأمور رائعة وتصالحت مع المنطقة الثانية ووجدت نفسي فيها وأبدعت بما أستطيع.