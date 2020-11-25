حبس زوج نانسي عجرم 15 سنة بتهمة القتل العمد

عودة قضية زوج نانسي عجرم، على الساحة من جديد، بعد أن جذبت انتباه العديد من محبي الفنانة خلال الفترة الماضية، بعد صدور القرار الظني، من قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان، نيقولا منصور، الذي أصدره اليوم الثلاثاء، الموافق 24 نوفمبر 2020، بشأن قضية قتل زوج نانسي للمدعو “محمد الموسي”، داخل فيلا الفنانة وزوجها في لبنان، بنحو 18 طلقة من مسدسة الشخصي، حال قيام الملثم بتهديد فادي الهاشم، بأولاده ورفع السلاح في وجهه، لكي يستدل على مكان النقود والمجوهرات الخاصة بالفنانة وزوجها.

القرار الصادر ضد زوج نانسي عجرم

صدر القرار يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020، بحق فادي الهاشم، ونص على معاقبته بجناية القتل طبقاً للمادة “547”، معطوفه على المادة “228” من قانون العقوبات، والتي تكون العقوبة فيها تتراوح بين 15 إلي 20 سنة، ومازال زوج نانسي قيد التحقيق حسب قرار القاضي، لحين الانتهاء من سماع باقي الشهود والتسجيلات.

المادة 547 المعاقب بها زوج نانسي عجرم

تنص على أنه من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة، من خمسة عشر عاماً إلي عشرين عاماً، وتكون العقوبة من عشرين عاماً إلي خمسة عشر عاماً، إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.

تعليق محامي فادي الهاشم على القرار

علق غابي جورمانوس، محامي زوج نانسي عجرم على القرار، بأنهم كانوا متوقعين حكم بالدفاع عن النفس مشروط، ولكنه جاء القرار بعقوبة 20 عاماً معطوف على مادة أخري تمنع العقاب، وبقراءة المادة 228 المعطوف عليها، نجدها متطابقة مع ما أقره فادي من أقوال بالتحقيقات، الخاصة بقضية قتله لأحد الأشخاص، أثناء سرقت الفيلا التي يعيش فيها هو وزوجته نانسي، حسب ما أقر به وقت الحادث.

وهناك صدمة من القرار، تنتاب أسرة الفنانة وزوجها، ويعمل المحامي الآن على تجهيز دفوعه، التي سيبديها خلال مرافعته أمام محكمة الجنايات، للدفاع عن فادي الهاشم، وتصنيف القضية على أنها دفاع عن النفس.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2326