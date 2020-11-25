إصابات جديدة بفيروس كورونا في الوسط الفني..هنا شيحة وتامر فرج يحذران المخالطين لهما

هنا شيحة وتامر فرج وعدد من المشاهير أعلنوا إصاباتهم بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة، ونشروا تحذيرات للمخالطين لهم بعد تأكد إصابتهم بالفيروس.

إصابة هنا شيحة بفيروس كورونا

وأعلنت الفنانة هنا شيحة إصابتها بفيروس كورونا، وانضمت إلى قائمة المشاهير المصابين بالفيروس، ونشرت الخبر على حسابها بانستقرام، ووجهت تحذيراً للمخالطين لها بعد تأكد إصابتها، وطلبت منهم إجراء تحاليل للاطمئنان على أنفسهم في حال شعورهم بالأعراض، وأقلقت هنا شيحة الجمهور على حالتها الصحية بعد نشرها خبر إصابتها.

تامر فرج يعلن إصابته بفيروس كورونا

وأعلن كذلك الفنان تامر فرج إصابته بفيروس كورونا، ونشر تحذيراً للمخالطين له على صفحته بفيسبوك، ومازح الجمهور قائلاً:" طب يا جماعة انا تقريبا كده لقطت الفيروس ومش هعمل مسحة عشان مش عاوز اتأكد.. انا هعزل نفسى واخد بروتوكول العلاج.. اللى خالطنى فى التلات سنين اللى فاتوا يتطمن على نفسه وخصوصا لوجى ونانا اللى كانوا مع القبطان ماجد الألفي.. ادعولي يا جماعة ان شاء الله خير".

محمد شاهين وروان بن حسين يكشفان تفاصيل حالتهما الصحية

وأقلق المطرب محمد شاهين، نجم ستار أكاديمي، الجمهور على حالته الصحية بعد كشفه عن شعوره بأعراض فيروس كورونا، وإصابته بالفيروس، قبل أن يكشف عن تحسن حالته الصحية في تدوينة جديدة على فيسبوك قال بها:" انا كنت تعبان وكنت حاسس ان عندي أعراض كورونا ولكن الحمد لله والشكر لله أيضا دلوقتي انا في حالة مستقرة وزي الفل معنديش حاجة بشكرك يارب علي كل حاجة حلوة".

وشهدت الفترة الأخيرة عدة إصابات بين المشاهير بفيروس كورونا، ومنهم الفاشينستا روان بن حسين، والتي أعلنت إصابتها بعد رحلتها إلى المالديف، وقالت في تعليقها على انستقرام:" عملت فحص فيروس كورونا يوم الأربعاء، ونتيجته كانت سلبيه، يوم السبت: يوم العودة الى دبي، حسيّت باعراض البرد مثل الحرارة والكحة وفكّرت انه هذا بسبب الجو المتقلّب في المالديف: يوم كانت تمطّر وبرد ويوم كانت حر وشمس. رجعت دبي، ساءت حالتي وقررت اعيد فحص الكورونا انا وصديقي اللي كان معاي في الرحلة، الفحص اللي هو سواه نتيجته سلبية، بينما فحصي انا للأسف، نتيجته ايجابيه.،من هذاك الوقت وانا ملتزمة بتعاليم العزل المنزلي. للامانة مش قادرة افهم كيف الفيروس انتقل، ومن منو، ومتى وكيف في خلال ٣ ايام تغيّرت نتيجة الفحص ولكن الحمد لله على كل حال وقدر الله وما شاء فعل".