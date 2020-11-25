حكاية فيلم.. "بوابة إبليس" لهذا السبب لم تستكمل مديحة كامل التصوير.. وكان آخر أفلامها

القاهرة - محمد ابراهيم - حكاية يلم اليوم مع واحد من أفلام قطة السينما المصرية الفنانة الكبيرة مديحة كامل، وهو "بوابة إبليس".

بدأت الحكاية في بداية التسعينيات من القرن الماضي كانت مديحة كامل بدأت العمل مع المخرج عادل الأعصر في فيلم "بوابة إبليس"، الذي سبق وأن تعاونت معه من قبل في عدة أعمال فنية منها "السقوط".

كانت مديحة كامل تؤدي دورها في فيلم "بوابة إبليس" على أكمل وجه، وكانت في "اللوكيشن" وفقًا لتصريحات مخرج العمل "بشوشة ورقيقة وخيرة" والجميع يحبونها.

وأكد مخرج العمل، أنه لم يكن هناك أي مؤشرات تنبئ بقرار مديحة كامل، كما أنها هي لم تكشف عن نيتها في الاعتزال، فالتغيرات التي كانت تمر بها آنذاك كانت داخلية، وظهرت نتيجة هذه التغيرات بينما كان العمل في الفيلم جاريًا، فقد كشفت فجأة عن نيتها في الاعتزال في أحد الأيام دون مقدمات، رافضة تصوير ما تبقى لها من مشاهد في الفيلم.

وحينها لم يكن من المخرج عادل الأعصر سوى أن يضطر للبحث عن دوبليرة لها لاستكمال مشاهد مديحة كامل في الفيلم، خاصة أن مديحة، لم تقبل أن تقدم أي تنازل بعد قرارها المفاجئ، وكانت قد رفعت شعار "لا عودة"، بعد قرارها القاطع والنهائي.

ذهب عادل الأعصر، إلى منزلها وقالت له: "أنا بتكلم جد من غير ما أقول أي أسباب، وقال: " اسيبك أسبوع فترة تفكري" لترد "مديحة": " لا ده قرار نهائي وحاول الضغط عليها كثيرًا ولكنها أصرت على الرفض.

بعد تفكير طويل أصر على إستكمال الفيلم واتصل بالفنانة مديحة كامل، ليخبرها بذلك، وردت عليه قائلة: "حقك".

وكانت الممثلة البديلة التي اعتمد عليها المخرج لتحل محل مديحة وتستكمل ما بدأته تظهر خلال الفيلم بوجه غير واضح، ليكتمل الفيلم ويكون آخر أفلام الفنانة الراحلة مديحة كامل في السينما المصرية.

كانت تقدم في الفيلم شخصية "هبة الله" الموظفة بأحد البنوك، والتي تكتشف أن هناك نشاطا غريبا يستهدف الترويج لعملات من الدولار مزيفة وزوجها أحد المتورطين في هذا النشاط فتقرر إبلاغ الشرطة، لكن تنقلب الأحداث ليتم تلفيق اتهام لها، والزج بها في غياهب السجن، وينتزع زوجها ابنتها من أحضانها، ويبلغها زورًا وبهتانًا بموتها.

وفي السجن، تحاول "هبة الله" الانتقام بمساعدة "سيدة" والتي كانت مسجونة معها.

وشارك مديحة في بطولة الفيلم الفنانين هشام عبد الحميد ومحمود حميدة، وكان من تأليف محمد الباسوسي.

عاشت بعده بضع سنوات حتى وافتها المنية يوم 13 يناير 1997 المصادف الرابع من شهر رمضان بعد أن صلت صلاة دوت الخليج جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم ورحلت إثر مضاعفات بالقلب.

