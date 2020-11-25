صلاح عبد الله: أتمنى وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في النهائي الإفريقي

كشف الفنان صلاح عبد الله عن توقعاته بشان مباراة الاهلى والزمالك التى من المقرر ان تجمع بينهما فى نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا والتى تقام يوم الجمعة المقبل.

وقال صلاح عبد الله فى تصريح لـ "دوت الخليج" : اعتبر ان هذه المباراة مهمة واتمنى ان تكون رائعة وتخرج بالشكل اللائق وتكون خير سفير لنا فى الخارج خاصة ان العالم ككل يشاهد هذه المباراة.

واضاف صلاح عبد الله: أتمنى واتوقع فوز النادى الزمالك خاصة انه لديه افضل فريق فى الفترة الحالية ولديه الامكانيات التى تؤهله لحصد البطولة التى غابت عن النادى عدة سنوات.

وكان الفنان الكبير صلاح عبد الله، كشف تفاصيل كتابته لقصيدة رثاء له عن وفاته، مؤكدا أنها قصيدة تخرج من شعوره الداخلي وإحساس راق.

وقال عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، إن فكرة الشعور بالموت سيطرت عليه، متابعا أنه "بنتي الكبيرة لما نزلت القصيدة قالت إني كتبته بعد ما خرج علي أكثر من شائعات وفاة كثيرة".

وأضاف الفنان الكبير صلاح عبد الله، أنه : "كل لما اتعب وأدخل المستشفى تطلع شائعات وفاة"، مستدركا أنه :"والله ما كان قصدي ازعل حد ودي مش قصيدة وداع وهى قصيدة حياة وتعلمنا الكثير في الحياة وهذه حياتنا ومحتاجين نتعامل بهذه الثقافة".

وخلال المداخلة قال الفنان الكبير صلاح عبد الله، إن القصيدة التي كتبتها تقول إنه :" لما مُت عملتوا إيه ؟! كان نفسي أشوفكم بس ما قدرتش أشوف لإني مت بس وحياة ميتينكوا والكلام بيني وبينكوا لما مت زعلتوا عليا قد إيه ؟!

يوم..يومين تلاته بالكتير مش بلومكم دانا عايزكوا تعيشوا يومكم صدقوني يومين كتير كفايه يوم.. أو ۲ / ۱ يوم أو۱/ يوم أو ربع ساعة فقط لا غير مش مهم.

المهم لما تشوفوا صورتي أو تيجي سيرتي..تذكروني، تذكروني بكل خير وحبذا لو كانت الذكري بدموع أو شحتفه أو حشرجه أو نهنهة قصدي.

خلوا الحاله تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق في قلب من ألم الفراق موجوع وإوعوا تنسوا أذكروا محاسن موتاكم ولو مافيش الفولي حبة محاسن وأذكروها وإكتبوها على صورتی وشیروها أو لما تيجي سيرتي أسكتوا أسكتوا وغيروا الموضوع غيروا الموضوع لإنی للأسف .. لسه حي لسه بهرب ماللي فات لسه خايف ماللي جی".