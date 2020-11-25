نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية الفيلم تعرض فيلم " لا أحد هناك " في سينما الهناجر السبت 28 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم جمعية الفيلم عرضًا لفيلم "لا أحد هناك" للمخرج أحمد مجدي، في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم السبت 28 نوفمبر الساعة 6 ونصف مساءً، ويحضر العرض مخرجه والناقد عصام زكريا الذي يدير ندوة نقاشية بعد عرض الفيلم، وسوف يكون حضور الفيلم مجانًا والدخول بأسبقية الحضور.

وشهد "لا أحد هناك " عرضه العالمي الأول في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد ذلك كانت المحطة الدولية الأولى للفيلم حيث شارك في الدورة الـ 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهًا بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وتشارك في إنتاجه جراج للإنتاج الفني، أوتاكو ديجيتال فيلم وفيج ليف ستوديوز، وحصل على منحة أفاق للدعم من الصندوق العربى للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي، وهو من توزيع MAD Solutions بكل أنحاء العالم.