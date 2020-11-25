قالوا لـ دوت الخليج| مراد مكرم: حصلت على نصف أجري في "ليالي أوجيني".. وحسن يوسف ينفي عودة شمس البارودي

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن أعمالهم الفنية الجديدة أو أسباب غيابهم عن الساحة.. في التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات.



مخرج قابل للكسر يكشف أسباب غيابه 12 عاما عن الساحة الفنية

كشف أحمد رشوان مخرج فيلم قابل للكسر، عن سبب غيابه 12 عاما عن الساحة الفنية، حيث كان احدث أعماله يحمل اسم "بصرة".

وقال في تصريحات لـ دوت الخليج:"بين بصرة وقابل للكسر ١٢ عاما، وهذا التعطيل كان بسبب ظروف مالية، وكان في المنتصف ٥ مشاريع، ولكن لم اجد الجهة الإنتاجية التي تخرجهم الي النور، فقدمت مجموعة من الأفلام التسجيلية، فميزانيتها أقل وسهلة في تنفيذها.

كشف المخرج أحمد رشوان الصعوبات التي قابلته من أجل خروج فيلم قابل للكسر إلى النور.

وقال في تصريحات لــ "دوت الخليج": لم يكن سهلا أن أكون مخرجا ومنتجا للعمل، إلي جانب أننا صورنا في الشارع، فلم يكن أيضا الأمر سهلا في الحصول على التصاريح المطلوبة.

وتابع: لكن هناك جانبا إيجابيا، أن عددا من الأصدقاء ساعدونا في إيجاد لوكيشنات تصوير، وهناك عدد من الأصدقاء دعموا الفيلم وشاركوا بأجورهم سواء من الأبطال أو العاملين أمام الكاميرات لكى نتخطى عقبة الإنتاج.

وأضاف: أغلب المشاركين في التمثيل كانوا شبابا تعرفت عليهم من ورشة تمثيل واعرف مستواهم الفني جيدا.

قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.





هل تعود شمس البارودي إلى التمثيل؟ حسن يوسف يجيب

نفى الفنان حسن يوسف، ما تم تداوله خلال الفترة الماضية، عن عودة زوجته الفنانة شمس البارودي إلى التمثيل.

وقال الفنان حسن يوسف، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن الأمر مستبعد تمامًا، ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكد أنها لا تفكر في هذا الأمر.

وأبدى الفنان حسن يوسف، استياءه من انتشار وقائع التعذيب التي يرتكبها البعض ضد الطفولة، متسائلًا "هل انعدم الضمير الإنساني تجاه الأطفال؟"، مطالبا بتطبيق القانون ضد كل من يرتكب وقائع تعذيب ضد الأطفال.

تحدثت الفنانة رغدة عن علاقتها بالفنان الكبير أحمد زكي، وقالت في تصريحات لـ دوت الخليج إن بينها وبين الراحل علاقة طويلة جدا لن تكفيها كلمات، وأكدت أنه ترك فراغا كبيرا بداخلها.

وكانت قد كشفت الفنانة رغدة عن طريقة تعاملها في ظل وجود فيروس كورونا، وقالت رغدة لـ"دوت الخليج": أنا مبتعدة عن الناس تماما منذ أن أعلنوا عن وجود كورونا، وأخدم نفسي بنفسي، وأتواصل مع المحبين من خلال تطبيق سكايب، حتى أولادي حينما يزوروني لا يأتوا إلا بعد أن يخضعوا لتحليل كورونا.

وتابعت": أعقم المنزل باستمرار، وسأظل هكذا حتى يخرج اللقاح، خاصة أن لدى حساسية بين تغيير الفصول.

كشف الفنان اللبناني نيقولا معوض عن سبب عدم تواجده في دراما موسم رمضان 2021، موضحا أنه متواجد في أستراليا لفترة طويلة قد تمتد إلى الأول من يناير المقبل، بسبب تصويره أحد الأعمال المهمة هناك.

كشف الفنان عصام السقا عن المقربين له فى الوسط الفنى، والذين يدعمونه باستمرار منذ بدايته وحتى دخوله عالم التمثيل.

وقال عصام السقا، فى ندوة "دوت الخليج": "أقرب الفنانين إلى قلبي هو أحمد السقا والذى أعتبره من أجدع الشخصيات التى قابلتها فى حياتى، وكذلك أمير كرارة الذى يتسم أيضا بالجدعنة، والذي وقف بجوارى كثيرا فى بدايتى الفنية".

وأوضح السقا: "هناك كثير من النجوم المقربين لى، خاصة أن علاقتى بهم ممتدة منذ أن كنت أعمل فى المونتاج كمونتير".

وكشف مراد مكرم عن أقرب الأدوار التي قدمها إلى قلبه وهو دور " عزيز" الذي قدمه في مسلسل " ليالي اوجيني"، لافتا الى انه قبل بالعمل بنصف أجره مقابل الدور لأنه أعجبه كثيرا.

وقال مكرم لـ دوت الخليج انه كان من الصعب رفض دور عزيز لأنها شخصية لديها مزيج من المشاعر والصراعات لذلك قبلت بأجر قليل.



تعرف على ما فعلته ياسمين الخيام في الذكرى الأربعين لرحيل والدها.. وتكشف عن كواليس لحظاته الأخيرة

حرصت ياسمين الخيام ان تحكى عن والدها الراحل الشيخ محمود الحصرى، وقالت في تصريحات ل"دوت الخليج" في ذكري وفاته الاربعين، انهت حرصت على ان تذهب مع شقيقتها إيمان الحصرى وعدد من أفراد أسرة وأحفاد ومحبى الشيخ الراحل الي مدفنه لإحياء ذكرى رحيلة وسط اجراءات احترازية مشددة، واشارت الي انها قامت بعمل ختمات للقرأن مع محبية ولكن دون ان يلتقوا نظرا لظروف كورونا.

وأكدت انه كان محب لكل الناس، والقرأن يملأ قلبه، ولفتت الي انه توفي بعد عودته من الحج، لافتة الي انه حينما عاد قام بصلاة العشاء وبعدها رحل عن عالمنا.

كما لفتت ياسمين ان والداها اوصاها بترك جزء من ثروته الي اعمال الخير، وبناء نقابة لأهل القرأن، ولفتت الي انها بنيت اكثر من مسجد اخرهم بالفرافرة، ومن المقرر افتتاحة قريبا، وطلبت من كل محبيه الدعاء له.