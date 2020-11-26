فن ومشاهير

بكلمات رومانسية..هنادي مهنى تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد خالد صالح

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة هنادي مهنا على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك بكلمات رومانسية من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هنادي مهنى صورة جمعتهما بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك أثناء تواجدهم في دبي، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة وأنت طيب حبي".

وفي سياق آخر، طرحت هنادي مهنى منذ أيام قليلة أغنية "أول كلام" التي أهدتها لزوجها الفنان أحمد خالد صالح، خلال حفل زفافهما الذي أقيم منذ عدة أيام بفندق هيلتون هليوبليس بالقاهرة، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، توزيع أحمد عادل، صولو الموسيقار هانى مهنى، وهنوهندسة تية خالد رؤوف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا