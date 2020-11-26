صور جديدة لـ توم كروز من سلسلة أفلام Mission Impossible .. صور

ظهر النجم العالمي توم كروز أثناء تصويره أحد مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد ضمن سلسلة أفلام Mission Impossible ، الذي يستكمل تصويره رغم تفشي وباء كورونا.

وظهر توم كروز اثناء تصويره في شوارع مدينة روما الايطالية وهو مرتدي بدلة كلاسيكية.

والتزم توم كروز بارتداء ماسك ، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا خلال كواليس التصوير ويوجه التحية لجمهوره أثناء تواجده على متن مركب.

وكشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز الى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد، مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في أكتوبر 2021.

ولفتت الوكالة العالمية إلى أنه سيرافق توم كروز في الرحلة الفضائية المخرج دوج ليمان، الذي بدأ كتابة سيناريو الفيلم،وقررت الشركة المنتجة عرض الفيلم في الـ19 من شهر نوفمبر في 2021.

دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow" "و "American Made"، لافتًا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.

ولفتت صحيفة ديلي ميل البرطانية الى ان توم كروز يتفاوض مع الملياردير ألتون ماسك من اجل تصوير الفيلم بسفينة فضاء متطورة، ويناقش الآن أطراف العمل كيفية تصوير الفيلم من خلال بناء استديو متكامل بالتعاون مع شركات إنتاج تريد المشاركة في إنتاج الفيلم في الفضاء.

وقالت تقارير أجنبية، إن توم كروز سيستعين بنفس فريق عمل سلسلة أفلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة إلى أنه المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذى.

وقرر توم كروز الانتقال للعيش في لندن وذلك بعدما عزل نفسه في إحدى الكنائس التابعة للمذهب الساينتولوجي خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن توم كروز لن يستقر في لوس انجلوس من جديد والاقرب للاستقرار في بريطانيا وذلك بعدما باع منزله بولاية كالفورنيا بمنطقة بيفرلي هيلز في 2016.

فى موقع Gossip cop الأخبار التي تم تداولها الساعات الماضية بشكل كبير، حول مشاركة الممثلة الأمريكية ودوقة ساكسيس السابقة ميجان ماركل في فيلم النجم الأمريكي توم كروز الجديد، لافتا إلى أنه لم تحدث مفاوضات بين النجم الأمريكي وزوجة الأمير هاري بخصوص ذلك الشأن.

وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود، إن كل ما تردد عن رغبة توم كروز في انضمام ميجان ماركل لفيلمه الجديد بعد أنباء عن عودتها للتمثيل عقب استقلالها هي وزوجها الأمير هاري عن العائلة المالكة البريطانية، غير صحيح بالمرة.

وانتشرت تلك الشائعة بسبب موقع Life & style الذي نشر تقريرا حول مشاركة ميجان ماركل مع توم كروز في أحدث أفلامه لحبها الشديد له ولرؤيته أنها وجه يحبه الكاميرا وتمتلك موهبة تمثيلية جيدة.