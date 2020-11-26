بمشاركة سيرين عبدالنور وحسن الرداد.. تفاصيل The Masked Singer- إنت مين؟ بصيغته العربية

أعلنت "مجموعة MBC" عن بدء تصوير برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" بصيغته العربية، والذي سيبدأ عرضه اعتبارًا من 9 ديسمبر على قنوات المجموعة.

ويشارك به 12 نجمًا من مختلف أنحاء العالم العربي، يأتون من مجالات عدة، يقفون على المسرح متنكرين بأزياء معينة لتقديم استعراضات غنائية، وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون معرفة هوية النجوم وذلك من خلال دلائل ومعلومات وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم، في وقت يشارك الجمهور من المنزل فريق المحققين في كشف المستور ومعرفة هوية النجوم.

يتولى أربعة فنانين من العالم العربي مهمة المحققين وهم سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي.

وسيقومون بالتعاون مع الجمهور في الاستديو عبر التصويت لاستبعاد مشترك واحد وكشف هويته مع نهاية كل حلقة من حلقات البرنامج الذي تقدّمه أنابيلا هلال.



ويعرض برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" على قنوات MBC، اعتبارًا من الأربعاء 9 ديسمبر 2020.

وتقدم القناة غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "ولا في الأوهام".

تدور أحداث مسرحية "ولا في الأوهام"، تدور أحداثها حول تورط أحد الأشخاص في جريمة قتل ويسعي فريق من الشرطة لكشف القاتل بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.